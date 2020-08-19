掌握台股未來10年主流 聚焦5G相關產業鏈

投信法人指出，5G相關商機將是台股下一個10年主流，包括半導體供應鏈、5G手機及通訊基礎建設等，而台灣廠商在這三大區塊技術領先全球。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，目前中美貿易戰持續進行，台灣科技股供應鏈完整，負責的關鍵零組件取代性低(晶片、PCB、CCL)，在中美兩邊關係緊張的同時，台廠可望雙邊得利。再者，以現階段台灣電子股的實力，相當看好可望複製4G時股價上漲的歷史。

舉例來說，2012～2014年期間，科技股由4G手機帶動，手機相關供應鏈(鏡頭、機殼等)獲利大幅躍升，代表股大立光期間漲幅高達323.14％，但同期間加權指數僅上漲31.61％；而去年以來聯發科同樣受到5G題材激勵，截至7月15日漲幅達176.91％，未來仍有上漲空間，再再證明，選對趨勢、挑對個股的重要性。

5G產業發展可細分為三個階段，從建設啟動期、大規模建設期到最後的應用爆發期，目前全球5G產業剛剛起步，而台廠在手機供應鏈、通訊基礎建設這一塊技術領先全球，也是未來優先受惠之處。預計全球5G基礎建設市場規模預計將從2020年126億美元成長至2025年490億美元，預期年複合成長率仍有22.7％。

許鈞雄指出，5G時代對於小型及微型基地台需求量將大為增加，根據研究機構Markets and markets未來三年平均成長率接近30％，未來成長率都相當值得期待。

在5G手機部份，雖然受到疫情影響iPhone 5G手機延遲出貨，研究機構預估，未來3年5G手機滲透量將大幅快速提升，今年預估5G手機出貨量約2.1億支，到2022年出貨量則將近8億支，相關商機才正要開始。

在半導體產業鏈部份，受惠於5G趨勢，使得記憶體、IC設計、設備材料、封測等環節後市皆看好。2019年台灣半導體設備市場成長21.1％，勇奪全球最大半導體設備市場寶座。展望未來，半導體和蘋概股將是市場主流，5G更是主要聚焦核心。

相較於近幾年蔚為風潮的被動型基金，兆豐國際投信更強調主動型基金的選股優勢。

許鈞雄表示，ETF必須依循指數編製原則，自由選股的空間不大，但主動操作的基金可依據市場變化動態選股。目前5G發展正處開端，若只參考過去的資料較難預估5G未來的成長爆發力，基金操作策略是挑選未來2～3年營收主要是來自於5G相關產品貢獻，這些從過去資料是無法看出來的。

再者，基金除投資國內上市櫃股票之外，也可部份投資ETF，故未來將視情況投資5G相關ETF，讓投資範圍更多元。

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