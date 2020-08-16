國發基金押這股暴賺300倍 基金不碰4種股

國發基金為台積電最大單一股東，每年有超過130億元股利進帳。國發基金執行秘書蘇來守指出，當年政府拿槍頂著開發基金的頭去投資台積電，如今已賺回300倍；國發基金在投資任何一家上市櫃公司前，要做很多主客觀分析與判斷，不過有4種公司絕對不碰。

台積電於1986年創立，當年國發基金出資比例達48.3%，之後一路減持股份，目前持股比例僅有6.3%。據國發基金年報顯示，國發基金持有台積電6.37％股權約16.5億股，台積電每股若配發股利8元，國發基金每年現金股利收入約有132億進帳，台積電成為最大的金雞母。

除了持有台積電外，截至今年首季為止，國發基金還投資光電、航太、創投和綠能等上市櫃共56家公司，其中前三名包括台翔航太持股49.15%、台杉管顧持股39.68%、台杉水牛基金34.41%；蔡政府上任後鎖定生技、創投為投資重點。

Digitimes報導，蘇來守表示，當年拿22億投資台積電幾乎是被政府拿槍頂著頭去投資，還逼開發基金不准賣，如今已賺了300倍。

「國發基金在投資一家公司前會進行很多主、客觀分析與判斷，最後才做決策。」蘇來守表示，行政院開發基金和中美基金2006年合併為國發基金，迄今有四種公司一定不投資，包括：

一、創業者自我定位為科學家：由於科學家只重結果不計成本，在商業投資上是無法接受。

二、幻想家而非夢想家：幻想家就像廟口賣膏藥，自我吹噓。

三、野心家：就像民間跟會一樣，會頭一旦跑了，投資人只能兩手一攤。

四、把公司當成自己的家：若子公司、孫公司都是同一家，自己的錢跟公司的混在一起，資金流向不透明，會令人擔憂。

（中時新聞網 吳美觀）