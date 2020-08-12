退休理財 多重配置放大收益

疫情尚未結束，全球經濟開啟後的復甦之路艱辛，各大央行持續採寬鬆貨幣大門來因應，使得利率愈走愈低，而且短期間內利率不太會反轉向上。專家學者一直提醒投資人目前要存退休金，絕對不能只是將錢存銀行而要投資，退休投資還要有好策略才能累積更多的退休金準備。

後疫情時代，低經濟成長率、低能見度、低利率及高波動的新常態，加上目前債券殖利率已滑落至20年前不到一半的水位，退休金協會理事長王儷玲一直在宣導現在不應該用定存來做長期的退休理財，因為定存沒有辦法抗通膨、抗長壽風險的，應該用基金和股票投資來替代定存。如何從定存以外的金融商品尋找新的收益機會，成為投資新課題。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，面對低利率如海嘯般襲來，錢只會愈存愈薄，加上國人的平均壽命持續攀升，退休理財規劃更需提早進行，才能有備無患。由於退休理財是一項長遠的規劃，更需注重風險分散的重要性，並慎選合適的退休理財產品，加上善用良好的投資策略，才能讓投資更安心並提早達成退休財富的目標。

張榮仁指出，從分散風險的角度而言，股票跟債券都應同時配置，才能讓投資組合更具跟漲抗跌優勢；不過，由於各年齡層的風險承受度不同，因此股債配置的比例也會有所差異。年輕族群的配置建議為75％股票及25％債券，中生代的配置比重建議為股六債四，而已接近退休或已退休的人士，由於有較大的現金流需求，因此，建議債券比重拉高至六成，且以配息型基金為主，獲取穩定的配息收益。

法人指出，股債混合的多重資產、高股息類的商品，因為受惠於產品設計，長期布局較不受景象起伏的強資產，投資人可以善用這類商品，做為補強收益的好工具。

針對不知如何選擇投資標的的投資人，張榮仁建議，退休理財投組產品也是不錯的選擇。「鉅亨買基金」去年推出的「好日子」退休專案，即是強調資產配置概念的投資組合式退休理財產品，除了依報酬及風險高低提供三種投資組合選擇，每一項投資組合中又包含三種不同的資產類別，投資人透過「投資組合＋子基金」雙層篩選，可妥善做好風險管理。