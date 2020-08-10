美高收債買氣旺 美股基金賣超居冠

全球股市持續籠罩在美歐經濟數據好轉、企業獲利普遍優於預期、疫苗喜訊，但中美關係緊張情勢卻增高，在多空訊息交雜之際，富達投信表示，上周整體股票基金賣超擴增到74.4億美元，其中美股基金賣超居冠，淨流出65.4億美元，但美國高收益債卻買氣旺，連5周買超，買超更擴增至38億美元。

富達投信指出，儘管整體股票基金呈現賣超，但部份股票基金仍呈現淨流入，如日股買超近16億美元居次、全球股票型基金買超也超過12億美元。

富達投信指出，全球股票基金受青睞，主要是因7月美歐英日製造業PMI採購經理人指數攀升，如美國54.2、英國53.3，都是連續兩個月位於擴張階段、歐元區51.8，優於預期，法國、西班牙、義大利表現強勁；而德國51，更是自2018年年底以來，首次回到50上方。此外，企業獲利優於預期、企業併購消息頻傳，使得市場樂觀預期美國新一輪財政刺激方案等利多激勵。

至於上周基金買超最亮眼級別多數屬債券基金，整體債券基金已連17買，買超持穩在170億美元以上。富達投信說，美高收債已出現連續5周買超，買超擴增為前一周的二倍，逾38億美元。亞洲高收益債更連19周呈現淨流入、亞洲投資級債連續8周買超，新興市場美元債也有2.3億美元的買超。