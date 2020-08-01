黃金還能買嗎？專家建議「這時機點」再進場

今年金價頻創新高，美元頻頻破底，關鍵在於聯準會的貨幣政策，使得全球資金湧入黃金避險。目前看來，黃金長多、美元長空的趨勢並未改變，空手者可等待回檔或反彈的時機再切入。

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情使得今年不論是股、匯、債，還是商品市場，都經歷了多空轉換、大漲大跌的震盪。唯有黃金價格僅在3月中旬回測年線後就一路往上，是今年以來極少數還能維持長多的金融商品。近期更已突破2011年9月時每盎司1923.7美元的價位，改寫歷史新高。

金價強勢的原因，首先是利率走低。元大投信研究團隊表示，由於黃金無法孳息，所以將名目利率減去通貨膨脹率所得的實質利率，即為持有黃金的機會成本；實質利率愈低，黃金走勢就愈強。而從今年3月起，各國央行紛紛採取降息及寬鬆政策，使得全球主要國家的實質利率幾乎皆呈負數，特別是美國聯準會的「無限QE」，加上至少維持到2022年的零利率政策，可說是金價的最大推手。

金價除了與利率呈現反向關係，還有另一個重要的特性，就是避險需求。經濟疲弱的情況目前雖稍有好轉，但至少今年已難回成長榮景，還要擔心二次疫情爆發；此外，美、中兩強之爭從貿易、科技到軍事，四處點火之下，政經局勢更不安定。

憂美元走貶 各國大買黃金

以上不確定因素，使得大型投資機構買進股票的同時，會搭配買進黃金，藉此降低整體配置的風險。而黃金的傳統大買家：各國央行，當然也會擔心美元走貶、導致國家持有的美元資產縮水，買進黃金成為必要的選項。另從全球黃金ETF持有黃金倉量走勢頻創新高，亦可看出資金源源不絕進入黃金ETF市場。

與黃金相比，另一個與利率息息相關的避險商品：美元，3月以來一路走貶，美元指數今年以來已跌了2.38％，創下2019年以來新低，而且目前仍沒有止跌的跡象。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏指出，美元的升貶與以下3個因素息息相關，首先是與全球景氣呈反向關係，儘管全球經濟如前所述仍然疲弱，但全球除了美國，其他主要經濟體已陸續解封，「景氣目前正邁向復原，對美元的需求自然降低。」

其次，歐盟區幾年來經歷了歐債、脫歐等危機，但這些風險逐漸降低，歐洲央行已有能力提高刺激景氣的力道，這些都帶動歐元緩步升值，也相對於美元強勢。

第3，王誠宏觀察，全球5大央行（美國聯準會、歐洲央行、中國人行、日本與英國央行）的貨幣政策若同步寬鬆，透過降息或量化寬鬆，提振景氣，這時股市通常在低檔，不利美元走勢。反之，若5大央行同步收緊資金，往往代表景氣循環進入末端，資金就容易往美元移動，造成美元升值，「目前的貨幣政策當然就是前者。」

保守者可看固定收益商品

既然黃金長多、美元長空都已成形，現階段投資人該如何操作呢？元大投信指出，即使近期金價大漲，且已有外資上調今年黃金目標價至2千美元。但若近期金價再急漲、突破歷史新高後，也已到達短線滿足點，因此不必急於追價。

不過，根據多家外資的預測，未來金價突破2千美元的可能性相當高，因此拉回反而提供空手者進場的機會。元大投信就建議，手中已有黃金部位的投資人仍可續抱，空手者則可趁回檔透過相關ETF逢低布局，波段持有。

至於美元，王誠宏提醒，美元貶值的趨勢雖然至少可延續到年底，但還是有2個變數值得留意。首先，若疫情2度爆發，全球各主要經濟體再次封城，經濟復原力道消失，美元就可能由貶轉升。或者因經濟復原情況良好，各國央行開始調整目前的貨幣政策，也是美元止貶的訊號。

因此王誠宏建議，投資人不妨留意9月與12月聯準會與歐洲央行召開利率會議後的說法。而在會議前一2周，若經濟數據良好，屆時市場可能會有「貨幣政策調整」的預期，帶動美元跌深反彈。

至於全球股市，仍可望因充沛的資金推動而持續上漲；債市除了政府公債因殖利率太低，目前不建議買進之外，其他如績優公司債，甚至高收益債等固定收益商品，保守投資人也可以逢低布局，獲取固定收益。

文章來源：今周刊

延伸閱讀

10年前高點即將越過 黃金價格中長線上看3000美元！？

6次歷史經驗隱含的投資機會 「這件事」讓金價年底前可望再漲近20％

黃金ETF超吸金 單月淨流入逾900億元！ 金價是否續強 要看這三個因素