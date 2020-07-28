全球變數大 多元資產抗震

各國政府顯示出對應疫情與經濟衰退的決心與行動力，金融市場資金充沛，支撐風險性資產行情，也是激勵近期股債同步齊揚的榮景。

不過，後續仍有些變數需留意，包括：中美衝突隨著香港國安法通過與美國總統大選選情似有增溫跡象、美國第三輪財政刺激方案（CARES Act）推出的額外失業保險金將於7月底到期等，投資人可採多元資產配置。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，由於市場漲多，任何風吹草動易使市場震盪加大，建議採多元資產布局策略，分散風險及波動度。

整體而言，2020年企業獲利衰退已成事實，本益比飆高也被投資人忽略，股市提早反映2021年的經濟基本面、企業獲利的好轉，不過，由於政策作多力道不減，估計疫情、政治事件對大盤的影響性應屬有限，拉回反而是進場的時機。

建議股債比可採55：45，股市方面，看好經濟成長動能相對穩健的美股。債券方面，則看好受惠美國聯準會（Fed）無限QE的美國優先擔保高收益債。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，各國貨幣、財政政策雙管齊下，延續超低利率環境，將促使更多資金湧向風險性資產，尋求更好的回報，加上5G開台刺激AI人工智慧應用遍地開花，將帶動創新科技產業長期趨勢向上，相關的AI人工智慧、金融科技、精準醫療、機器人等基金，都可持續分批布局。

施羅德投信有二大建議，首先是「高品質環球收息債券」，投資人可透過全球多元分散的企業債來因應風險，並以投資等級債券為主、優質高收益債券為輔，如此，在追求收益之餘，還可靠高品質債券抵禦市場的不確定性。

第二個投資建議則為「靈活配置型多元資產」，今年以來股債市場震幅同步加大，機動操作更顯重要。股市方面，建議可加碼美國高品質股票與成長型股票。對歐洲地區則持續觀望，主因為歐盟成員國對財政刺激方案未能達成共識，先前受封城影響較深的國家將會減少復甦助力；而亞太區因中美摩擦再起，未來香港貿易、金融市場恐將受影響。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示，近期美歐經濟數據優於預期，歐央行持續挹注流動性，樂觀情緒令風險性資產續揚，美國科技股與新興市場股票漲幅尤其強勁。

展望美歐製造業指數連續兩個月強勁反彈、美歐央行重申將維持高度寬鬆貨幣政策，以及美國有望通過新一輪財政刺激措施，將延續市場樂觀情緒，惟美國疫情能否受控、美國大選令不確定性猶存。