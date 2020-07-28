主要債券型基金 連三周買氣飆

市場持續多空拉鋸，驅使觀望資金偏安債市和貨幣市場。根據統計，國際資金連續三周全面轉進主要債券型基金，其中以投資級企業債上周再流入155億美元，單周吸金幾乎是前一周的一倍。

高收益債券基金買氣更從前一周的4億美元躍升至52.51億美元，新興債券基金也有12.15億美元的進帳，兩大風險性債券基金皆已連續三周吸金。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩表示，各方政府紛紛祭出低利率救經濟，更加凸顯高收益債「較高」收益的價值，加上美國聯準會喊話買進，也因此，今年4月以來國際資金開始大舉回補高收益債券基金，以尋求更好的收益機會，即便4月以來資金回補的金額高達722億美元，但距離過去幾年贖回流出的總量，仍有極大的空間等待市場回流補足，後續的資金回流潮仍可期待。

保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅表示，上周債市全面流入，其中投資級債為歷史第三大單周流入，但各國股市流向則呈現分歧，觀察投資級債已經連續16周的流入，可看出市場對美國投資級債需求優然穩健。

毛宗毅表示，近來隨著國際貨幣普遍升值，過去在2月中下旬疫情最嚴峻時期，新興市場資金出走紛紛朝美元避險，使美元指數一度飆升至102.99，而在5月疫情得以控制情況下，投資人開始舒緩緊張情緒，市場資金開始回歸新興市場，故造就各國貨幣持續升值。

目前美元指數已跌破95之下，而由新興市場貨幣指數水位來看，資金出走尚未回到初資出走水準尚，若以資金面來判斷，新興市場可望受惠於資金回流的趨勢且未達滿足。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，美高收因具有供較公債等傳統避險資產較高的票息，且發債企業體質又在全球企業中相對為佳，受到追求穩定收益的投資人喜愛。

在挑選相關資產時，若能以低景氣循環產業（如支援服務、電信等）為主，並聚焦相關產業的短天期（約兩年左右）、評級較高（B、BB級）的高收益債，有望在受惠於現金流穩定企業債的息收報酬同時，進一步降低存續期間可能受到公債利率震盪的影響，提高資產整體穩定度。