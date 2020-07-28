基富通定期定額優惠 延長至年底

國內最大線上基金平台基富通宣布，為鼓勵民眾持續以定期定額方式做投資，基富通28日宣布該平台「股票型基金定期定額手續費終身一折」優惠延長至年底。此外，另外二家基金平台也有針對買特定基金定期定額終身零手續費率方案，都讓基金投資人省投資成本。

基富通董事長林修銘表示，從市場的氣氛來看，目前投資氣氛仍相當熱絡，但因為主要市場都來到相對高點，雖然買氣仍強勁，但有稍微趨緩的現象，反而是定期定額的投資持續增溫。

以基富通來看，今年以來定期定額扣款人數、金額皆持續攀高，截至今年6月為止，基富通單月扣款金額較去年12月大增97％，而今年6月定期定額扣款金額較去年底成長16％來說，未來成長潛力不容小覷。

基富通總經理黃致淵認為，市場的走勢難以預測，單筆投資更是考驗投資眼光，以多數投資人沒有太多時間研究市場來說，定期定額這種平均成本投資方式就顯得十分合適。為提供投資人更好的投資平台及更低廉的投資成本，除了今年一整年配息、債券、平衡基金皆提供單筆零申購手續費，也將股票型基金定期定額終身1折優惠延長至12月31日，鼓勵民眾及早啟動定期定額，開始自主投資。

中租投顧指出，針對定期定額優惠，為慶祝18周年慶，中租投顧特別邀請包括資本集團、摩根、富達、聯博、PIMCO（品浩）、統一、法巴、百達及康和投顧等推出共18檔基金定期定額終身零優惠活動，其中多為基金獎常勝軍或品牌旗艦商品，其他定期定額零手續費活動尚有只要新設定的定期定額即有手續費零，另外資本集團系列基金也是定期定額終身零手續費率。

「鉅亨買基金」也表示，「鉅亨買基金」全平台基金以月月扣方式申購，2020全年皆享有零手續費的優惠，而透過「鉅亨買基金」開戶，還可獲得兩筆定期定額終身零手續費的優惠。