歐美疫情緩解 亞股續吸金

疫苗研發出現進展，推升歐美股市上漲，雖中美關係及疫情的最新發展也帶來隱憂，但市場風險情緒未出現明顯改變。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除全球新興市場、歐非中東及拉美地區股市資金呈現淨流出外，美國、已開發歐洲及亞洲不含日本等地區股市皆迎來資金淨流入，其中亞洲（不含日本）更是吸金18.34億美元為全球最高，動能強勁。

安聯投信表示，新冠疫苗研發再傳佳績，有藥廠疫苗獲得美國FDA快速通關審查資格，加上美國最新零售數據表現亮眼、重要金融企業財報優於預期等利多消息激勵市場信心，但隨著加州宣布新的封鎖令、川普簽署香港自治法案使得美中摩擦升溫等消息，也使市場出現波動。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，在肺炎疫情帶來的不確定性影響下，全球經濟及企業獲利前景仍有不確定性，不過因重要國家央行在貨幣政策上大量釋放流動性，及有望持續加碼的財政政策，市場整體信心持續回溫，短期內雖會因利空打擊出現修正，但反彈也大多快速。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，雖然二次疫情風險猶存，不過在各國積極防堵疫情擴散下，像先前大規模封鎖、經濟活動停擺的狀況應難再發生，不過現階段市況前景仍不明確，加上經濟回復速度緩慢，亞股表現料維持區間波動，建議投資人可透過平衡基金方式均衡布局，並分散投資區域以降低投資組合波動，類股方面，包括消費、資訊科技、醫療保險、原物料等仍可留意。

富蘭克林證券投顧分析，新冠肺炎疫苗試驗傳出正面進展，掩蓋疫情、財報錯綜及中美情勢緊張等紛擾，全球風險性資產呈現高檔整理，類股及區域間再度出現輪動。由於疫苗或藥物是影響全球經濟未來復甦路徑的關鍵要素，高盛證券7月份預期今年底前美國可能就有新冠肺炎疫苗上市、時點早於原先預估，若後續試驗結果正向，民眾將逐漸習慣與病毒共處的生活新常態，有助延續經濟復甦及股市中長期走勢。

富蘭克林證券投顧指出，在後疫情時代下的投資策略，建議首選長線結構性題材完整的科技、生技及黃金產業，短線震盪無礙長多行情，而美元走弱環境提供新興股市表現機會，輔以中國積極發展新經濟產業趨勢成型，看好新興亞洲和大中華股市投資前景。