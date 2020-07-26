大中華基金 今年來平均漲逾25%

大陸經濟基本面持續改善，加上資本市場改革加速推進，內外部情緒共振吸引資金增持，使得陸股表現出色，2020年來深圳綜合指數上漲30.64％居全球之冠，上證指數也上漲9.02%名列全球主股市第三名，指數的上揚也帶動大中華基金今年來績效表現出色。

統計投信發行的90檔大中華基金中，有31檔績效漲逾30％，90檔平均績效也有25.65％。市場法人表示，資金動能不斷持續挹注，股市可望持續受惠，中國股市中長期後市表現可期，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金，把握投資契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，基本面來看，新冠疫情過後，中國經濟恢復比預期好。二季度GDP同比增速大幅回升至3.2％。從生產端看，主要是第二產業(工業)增速回升至4.7％，遠高於第三產業(服務業)1.9％。這與二季度規模以上工業增加值同比增速4.4％，基本方向一致。主要是高技術製造業、裝備製造業表現亮眼。二季度中國房地產投資和基建投資亦拉動GDP上行。

隨著歐美疫情緩解，預期中國經濟下半年將逐季好轉，預計GDP有望回到5-6％。此外，北上資金今年來淨流入1491.57億人民幣。外資的流入也顯示出對於中國疫情控制以及經濟恢復的信心，目前整體兩融金額占成交市值約10％，相對於2015年當時場外配資等因素讓兩融金額占成交市值比重超過20％相比，目前散戶情緒相對可控。資金動能不斷持續挹注，法人資金卡位明顯，股市可望持續受惠。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，在成長類股急漲後，加上機構持股集中，市場擔心是否會有科技抱團瓦解的現象發生，若從創業板近期的產業市值分佈，醫藥，電子以及計算機產值比重分別為32％、15％、11％，由於中國醫藥產業進入創新藥週期，加上醫藥企業受惠於疫情防控以及即將實施的DRGS帶來的國產化商機，5G基站建設高峰將於2022年出現，顯示上述產業的獲利年成長性持續成長，科技抱團瓦解的現象短期就不容易發生。只是今年以來成長股累計漲幅已大，進入七月份大金融類股領漲，其中以券商產業領漲，主要反映中國註冊制度開始實施後，直接融資比重提高，加上近期成交量大幅增加有助於券商獲利改善，產業輪動有助於指數未來發展。

中信中國50（00752）經理人葉松炫表示，有別於A股成分股多為傳產，MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數的新經濟含量高達6成，囊括包含阿里巴巴、騰訊等境內重量級電商，同時整體指數毛利率也較高，兼具題材面優勢。大陸基本面仍是全球主要國家中最好，根據國際貨幣基金今年6月的最新經濟預測，大陸不只今年經濟維持正成長，明年反彈幅度也是主要國家中最強。中信投信建議，市場多頭氣焰正熾，投資人不妨分批入場布局。