美國尖牙股ETF 長線釣大魚

美股在經歷短暫的修正後，再度由亞馬遜、特斯拉等尖牙股帶領科技股數改寫歷史新高，因美國共和黨提議的新一輪刺激計畫將在月底前推出，外界普遍相信美國總統川普為拉抬選情，在11月大選前會持續政策作多，激勵投資人搶買獲利前景佳的科技成長股，投信法人持續看好科技類股後市表現。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，儘管全球新增確診數持續創高，但股市投資人已經不太在意疫情，現在的資金行情可以用一句話形容，就是「錢比病毒多」。由於疫情受惠加上資金集中化效應，尖牙股成為美股上漲的主要貢獻者，建議看好美國科技股前景的投資人，可透過尖牙股ETF定期定額分批買進，長線布局。

一般人看到尖牙股不時飆漲會心動，但也擔心波動風險。袁永騰指出，獲利前景具高成長特性且擁有引領趨勢能力、還掌握了話語權的科技龍頭股，股價波動較大是正常的，有波動不是壞事，重點是長期趨勢是否向上，是否能創造出優於大盤的超額報酬。比較三大美股科技股指數過去五年相對大盤標普500指數的風險報酬指標，尖牙股指數波動度（Beta值）並非最大，但創造比大盤更高收益的超額報酬能力（Alpha值）卻是大幅領先。

先來比較波動度（Beta值），數值若為1表示波動與大盤相當。尖牙股指數相對大盤標普500指數的數值為1.14，表示尖牙股指數的波動度較大盤高14％，在三個科技股指數裡波動適中；費城半導體指數的數值為1.22，波動度比大盤高22％，波動程度最大；那斯達克100指數數值為0.99，波動與大盤相近且略低。

再看創造超額報酬的能力（Alpha值），數值大於0表示報酬表現勝過大盤，數值越高，超額報酬能力越高。尖牙股指數是0.37最高，其次為費城半導體指數0.27、那斯達克100指數0.16。

以五年來的總報酬率來看，尖牙股指數累積報酬率高達313％，費城半導體指數249％、那斯達克100指數148％，長期下來的差距甚至有二倍之多。透過風險與報酬數值客觀比較發現，尖牙股指數波動風險並不如想像中那麼高，但是長期為投資人創造超額報酬的能力卻相當高，對於目標追求最大投資效益的積極型投資人來說，是優選標的。

科技股閃金光 漲聲響亮

今年來科技股不受到新冠疫情影響，使得科技股股價不時飆漲，正因為股價漲幅高，投資人也擔心波動風險。

科技股股價之所以能一漲再漲的原因，安聯AI人工智慧基金產品經理黃詩琴表示，新冠肺炎疫情可能驅動的長期轉變也可望進一步促使相關企業受惠，如供應鏈分散及儲備較高的安全庫存等，供應鏈的複雜化更可望增加相關需求。

根據統計近五年來，三大科技股指數的報酬率，其中尖牙股指數累積報酬率高達313％，費城半導體指數249％、那斯達克100指數148％，袁永騰表示，看好美國科技股前景的投資人，若擔心投資風險，可定期定額分批買進過科技ETF作長線布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，在美國財報季後，可發現美國企業整體狀況沒有想像中的差，S&P500科技業的營收優於預期比例約67％、獲利優於預期約70％。晶片廠Marvell與記憶體Micron分別上調展望，反映了資料中心與5G的強勢，即使這些動能在進入下半年會稍微放緩，但全年的成長性無庸置疑。

蘇聖峰表示，由於現階段全球股市漲勢仍遙遙領先經濟復甦，短線漲多後高檔回吐賣壓不可不慎。不過，因全球熱錢效應持續，股市修正後仍可逢低找買點，科技股仍是資金加碼的重心，因為短期題材與長期基本面都聚焦在此；另一方面，風險是一個重要的選股考量，除了很容易導致價格波動，基本面的風險非常重要，目前科技股在疫情的推升下，新一波科技革命在加速，其不確定性較很多傳統產業還要來的小，但機會卻大很多，故科技股仍未來漲升行情相對看好。

展望後市，黃詩琴表示，市場預估美國GDP底部在第二季，之後有望逐季改善；受惠下半年遠距工作持續，有望支撐新科技需求、挹注下半年相關企業獲利動能。至於在長線看好趨勢，如雲端／資料中心、物聯網、自駕（包含駕駛輔助、自駕車、電動車等）、5G、電競等產業的周期性成長動能仍強。