科技股扮領頭羊 美股資金狂潮護體

在Fed大力作多下，美國二大科技指數Nasdap及費城半導體指數不畏肺炎疫情衝擊，頻創新高，展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，在全球央行狂撒熱錢之下，持續支撐買盤力道，加上政府的紓困救市政策不斷推出，亦強化市場情緒面，配合明年全球經濟V型反轉向上，美股後市仍有機會再創高峰，就類股表現來看，成長趨勢不變的科技股將扮演領頭羊。

蘇聖峰指出，2020年經濟衰退已無可避免，但目前市場已將焦點轉向2021年展望，世界銀行預測2021年全球GDP成長4.2%、OECD預測成長5.2%、IMF預測成長5.4%。如果沒有二次疫情爆發，2021年啟動的經濟復甦或將在央行的支撐下延續相當長的時間。

就現況來看，已有超過75%國家PMI回到45，市場對於企業面疑慮降低，除了大型企業的堅韌表現提振了信心，投資人對於疫情造成的損失、現金部位、營運對策與股東回報也有更清楚的理解。對於即將來臨的美股財報季，由於前次展望較保守，此次打敗預期並不難，料將激勵股市持續走強。

蘇聖峰表示，產業方面持續看好科技股未來走勢，如半導體、軟體、線上消費相關族群。在半導體方面，資料中心展望健康，第三季伺服器雖有庫存消化壓力，但預期第四季及明年將回復正成長，另外，中國5G基地台建置目標不變，5G手機升級循環亦可期待。

在軟體方面，在疫情影響下，企業全面性的了解數位化轉型的重要性，關注：資料上雲與其後的管理、遠端作業的生產力與負荷能力及零信任環境下的安全等三大方向，遠端及分流工作比重提高，可能為永久模式，整體產業前景的穩固程度持續提高。線上消費更是疫情隔離下最大受惠者，未來成長動能看俏。

(時報資訊 任珮云)