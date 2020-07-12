台股強強滾 法人：短期宜謹慎

近來台股在資金行情拉抬下氣勢如虹，台股日前一舉突破年初高點，同時也創下1990年以來新高。對於台股後市，法人認為，過了一山，還有一山高，但短期宜謹慎操作。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在疫情趨緩、消費商業活動陸續恢復正常帶動下，台灣經濟將緩步復甦，市場也對台股投資信心大增，觀察上市櫃成交金額出現歷史罕見情形，這也是2007年以來少有的罕見熱度。

本波資金浪潮下，市場焦點圍繞在半導體與生技類股，權王台積電6月營收創新高，帶動加權指數上揚；另生技類股因生技展在即，市場已預先拉抬。整體而言，下半年適逢電子拉貨旺季，持續看好IC設計、伺服器、蘋果與5G設備相關類股，惟葉獻文提醒，近來市場熱捧題材股，建議投資人應留意其真實性，應留意法人布局向，尋找可靠標的。

鑒於經濟復甦、外資回補行情，以及解封復甦題材效應，葉獻文表示，台股後市依然看好，投資人可趁此良機持續布局台股基金，參與台股長期動能增長契機。

日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示，美國科技股頻創歷史新高，加上外資維持買超趨勢，帶動台股沿5日線一路盤堅，並創下12,273點波段新高，大盤價量尚未失控，資金行情尚未結束，FOMC決定6月中起QE每月1,200億美元，2022年底前零利率，新一輪財政紓困方案預計7月推出，規模1兆美元，資金持續寬鬆，有效遏止經濟持續衰退。

市場風險資金持續寬鬆且存款利率低，風險性資產仍有吸引力，近期處於除權息行情，電子、傳產權值股普遍都有4％～6％左右的殖利率，在大盤逐漸墊高下中小型股也可望輪流表現，逢低可留意轉強績優股。

台新中國通基金經理人魏永祥則表示，整體來看，經過4至6月的反彈後，不少個股股價已回升至疫情前的位置，3月系統風險修正後的反彈行情大致已結束，接下來產業或個股基本面才是主導台股行情的重要關鍵。因預期台股企業獲利在第二季至第三季衰退幅度逐季收斂，甚至第四季恢復正成長，台股後續行情不看淡。

選股方面，5G相關、半導體、光學等族群持續看好，另外，跌深的優質中小型股、高殖利率股等可作為選股方向。