4優勢撐腰 新興短期公司債氣盛

新冠肺炎、中美貿易等黑天鵝衝擊，今年的金融市場表現並不平靜，加上主要央行緊急降息，利率來到相對低點。投信法人表示，新興短期公司債擁有高殖利率、高債券品質、新興美元債種類多元及新興國家充分因應危機能力等四大利基，將大幅提高投資勝率，建議投資人將新興短期公司債納入核心資產配置，強化資產防禦力。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，新興短期公司債有四項優勢：一是新興國家利率高，新興美元公司債具優勢；二是有能力發美元債的新興市場企業都是當地龍頭企業，債券品質往往具有投資等級的水準，因此，新興美元公司債違約率比想像中低；三是新興美元公司債規模持續攀升，種類豐富多元；四是新興國家仍有充分資源因應危機，復甦可望領先。

此外，新興短期公司債與台灣投資人喜愛的美國高收益債和新興主權債相關聯度低，在現有資產納入新興短期公司債，可降低波動，提高收益率，性價比進一步提升。

就經驗來看，新興短期公司債遇到重大利空事性禁得起考驗，以2008年雷曼事件而言，新興短期公司債累積最大跌幅為12.41％，較全球高收債、美國高收債累積跌幅約三成，及美國短期高收債累積跌幅逾22％的情況，明顯抗跌。再以2018年第四季中美貿易戰爆發時期為例，新興短期公司債呈逆勢上漲格局，較全球高收債、美國高收債及美國短期高收債下跌走勢，亦明顯勝出。

根據統計，在雷曼事件、美國降評、油價重挫、中美貿易戰及新冠病毒五次重大利空事件中，新興短期公司債平均下跌月數約1.75個月，較全球高收債、美國高收債及美國短期高收債平均下跌月數逾兩個月，展現絕佳防禦力。

法人表示，隨著各國經濟陸續解封，市場預期最壞的情況已經過去，在投資信心大增下，有許多主要股市已漲至今年以來的高點，全球政府債券和投資等級債券也收復跌幅，目前市場資金急切找尋跌深且未大幅反彈的標的，期待可以搭上這波反彈潮。

「鉅亨買基金」表示，這一波上漲主要由美國大型股及科技股擔任領頭羊，小型股漲幅相對小，還有續漲機會，亞洲則看好基本面較佳的台股；另外，在預期未來持續低利率低成長的情況下，具高息收題材的高收益債及新興市場債後續仍有上漲的空間。