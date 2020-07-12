今年來 A股基金皆正報酬

A股上半年在疫情衝擊後緩步爬升，觀察今年以來全球主要指數表現，以陸股最凸出，其中滬深300指數上漲14％，創近15個月新高，也帶動全數的A股基金今年來皆正報酬，時序進入下半年，在經濟基本面支撐、流動性充裕托底、資本市場全面深改催化下，預料仍將活力四射，有利以A股基金參與後市行情。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，6月大陸製造業PMI指數進一步改善，美國非農人口薪資水準好於預期，積極的經濟數據，帶動投資情緒和風險偏好在全球蔓延，市場也提高年初至今表現相對不佳的A股關注力，帶動MSCI中國指數達2018年6月以來最高，上證指數7月6日單日創出五年最大漲幅，兩市成交額突破人民幣1.5兆元，創五年新高，其中以價值股和券商、地產和材料等老經濟板塊表現較佳，值得多加留意。

中信中國50（00752）經理人葉松炫指出，陸股仍具有基本面、資金面二大利多，基本面經濟仍相對好於全球，世界銀行6月上調大陸今年國內生產總額預測，從-4.9％調升至1％，絕對數據雖不算起眼，但較全球平均的-5.2％，代表中企全年平均仍將維持成長動能。資金面因網易、京東等境外大咖將回港掛牌，有望提升資金流動性，支撐股市續看好。

安本標準投信認為，大陸即使外部環境不佳，但在疫情得到控制後，政策上仍有作多的空間。先前兩會將今年的目標放在穩定就業市場，人行放寬對中小企業融資的資金限制，金融市場壓力將在下半年減輕，陸股在政策支持下，後市表現仍可期。

展望未來，黃上修強調，大陸財政擴張有望落地，政策走向將引領盤勢主流，目前因資本市場改革舉措，如創業板註冊制等在加速落地，股市資金仍偏活躍，表現落後的價值股可能繼續得到關注。