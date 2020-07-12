經濟增溫 陸股後市可期

2020年下半年以來，陸股幾乎是以急漲之姿，迄今已繳出亮兩位數的表現，明顯領先全球其他市場。包括上海綜合指數等主要滬深指數市場，以及主要港股，第三季以來漲幅都逾14％。法人認為，有鑑於二次疫情的防控、非大規模封城及小區精準管控下，經濟活動逐步回復，吸引資金挹注，有助於A股後市表現正向。

宏觀經濟方面，安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示，首先在生產方面，6月大陸官方製造業PMI持續處於擴張，大陸消費持續回溫，在防疫物資與歐美積壓訂單帶動下，出口連續兩個月優於預期；PMI在生產回復、新訂單及新出口訂單彈升下，已經連續四個月高於50；內需方面，蘇泰弘表示，在當地基建、地產投資等內需產業帶動下，率先復甦，亦成為支撐陸股的重要因素。

布局方向上，建議可聚焦財政政策、推動城鎮化、民生消費等題材，掌握相關政策紅利題材。題材方面，可留意基建工程、消費建材、5G應用、新能源車、太陽能及受惠內需消費復甦等題材。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，疫情干擾之下，全球政府皆將恢復經濟視為首要目標，大陸也不例外，在政策助攻之下，企業盈利增長有望逐季好轉，不過經濟恢復程度以及美中貿易關係演變等仍須留意，投資上建議採行業均衡布局，產業部分包括消費、醫療、雲端計算、5G、新能源車等可關注，以業績優於預期、成長性佳和穩定股利增長的個股為布局首選。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，陸股本波反彈主因有二：一是經濟基本面漸露曙光，5月規模以上工業企業利率年增率6％，為今年來首次由負轉正；二是官方對股市基調偏多，不僅考慮修改上證指數編制方式，為資本市場進行深化改革，官媒亦發布培育A股「健康牛」的言論。

張帆指出，無論從基本面或政策面，都為陸股提供中長期向上動能，建議建議投資人以定期定額方式，把握這一波景氣復甦與改革紅利。