三因素撐腰 金價上看2,000美元

一些國家的新冠肺炎疫情出現反覆加劇了市場對全球經濟持續下行的擔憂，國際黃金現貨價格已漲翻天。7月8日，國際金價攀升至1,818.02美元/盎司，創下2011年9月以來的新高。

荷蘭國際集團駐新加坡大宗商品戰略主管派特森表示：「鑒於美元疲弱、新冠肺炎病例激增，以及一些官員質疑美國經濟復甦的成效，黃金價格將穩固地保持在每盎司1,800美元以上。」

新冠肺炎確診病例的激增是推升金價上漲的一大因素。目前美國的確診人數已超300萬，佔全球確診總人數的1/4以上。美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特表示，有關美國疫情傳播的數據正使經濟面臨更大下行風險。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克表示，美國似乎毫無起色的經濟將需要美聯儲或財政部門採取更多行動。華僑永亨銀行經濟學家認為，如果美國的新冠肺炎確診病例數量仍不下降，黃金價格甚至有可能在年底前超過每盎司2,000美元。

除疫情因素，專家認為目前全球範圍內寬鬆的貨幣政策料將延續，也為金價穩步上漲提供理想「土壤」。世界上最大的對沖基金橋水基金創始人達裡奧認為，投資者應該更青睞股票與黃金而非債券與現金，因為許多債券的收益率為負值，且世界各國央行將印刷更多鈔票。（中時電子報 趙永紝）

文章來源：環球時報

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