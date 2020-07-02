陸股基金 將吃V型復甦甜頭

大陸5月經濟數據無論是生產、消費與支出等指標皆呈現回升，觀察5月代表經濟活動高頻指標明顯改善，顯示正邁向經濟復甦之路。投信法人表示，今年以來大陸為緩解疫情衝擊，持續推出空前財政與貨幣政策，且5月基礎建設投資持續擴增，工業成長生產活動復甦，下半年經濟有望呈現V型復甦。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，過去2018～2019年穩增長是以「緊信用、緊財政」政策下穩增長，大陸政府幾乎無任何刺激措施；但2020年的穩增長則是「寬信用、寬財政」的方式執行穩增長，其第一個關鍵表現在於社融投資的增速持續上行，第二個關鍵就是基礎建設的投資增速持續成長。

從交通道路、鐵路運輸到電力、天然氣、生水產等數據來看，2020年基礎建設的投資增速目標只增不減，受到疫情影響1～3月的投資需於4～12月補足，顯示今年第二季至第四濟基礎建設投資之增速有望逾10％以上，而基礎建設占GDP比重目前為18％左右，意味著基礎建設對下半年GDP貢獻將可達到1％以上。

除了基礎建設加速，大陸財政部擬積極發行債券，主要用於保民生、保護市場主體，包括支持降稅減費、降租降息、擴大消費和投資等用途，其如同專項債發行，資金將會以直接方式流入實體經濟，許智洋預期特別國債可望加速經濟回溫。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，陸股後市來看，相較於美歐央行大絕幾乎用盡，位處開發中國家的大陸仍具發展及貨幣空間，預期將持續推行新舊基建以創造就業機會；在不搞「大水漫灌」的基礎之下，適度引導利率下行及供給貨幣流動性。

此外，全球資金寬鬆下，市場資產荒的現象依舊出現，預估主動型資金的配置，仍可望驅動深滬港通北上資金的流入，加上市場利率往下，有助於風險偏好改善，成長股估值可望修復，外資持續匯入，白馬權值可望受惠，績優藍籌以及成長股仍將為盤勢主流。

投信法人強調，受惠於財政與基礎建設利多政策護航，預期內需動能可望產生漣漪效應，目前房地產、汽車銷售有出現好轉，下半年大陸經濟有望呈現V型復甦，目前無論是單筆或是定期定額，都是布局A股的絕佳時機。

深証中小板ETF 掌投資先機

A股揮別肺炎疫情及中美貿易摩擦利空衝擊，上証綜指5月來緩步走高，投信法人表示，A股牛市四利多訊號浮現，包括上証綜指在2,700點上下50點底部扎實、股市較債市及房市更獲青睞、貨幣寬鬆持續營造豐沛資金行情以及經濟持續復甦。

由於目前A股評價在全球股市仍相對偏低，加上納入MSCI的吸金效應可期，A股未來漲升行情看好，建議以北上資金積極加碼、政策大力作多的內需產業為投資主軸。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，陸股較其他資產如房市、債市具有顯著的優勢，以房市分析，第一季GDP增速低至-6.8％，中央政治局會議仍強調堅持房住不炒；就債市而言，十年期國債收益率降至2.8％歷史低位，股市相對債市風險溢價大幅提升，股債收益比攀升至71％分位，皆說明股市較債市更具吸引力。

從資金流向亦可明顯看出A股深獲青睞。今年以來大陸居民資產大量進入股市，截止6月20日偏股型基金已發行6,700億分，月均達1,100億分，明顯高於2019年全年4,700億分、月均約400億分的水準。反之，今年以來債券型基金發行2,200億分，月均不到400億分，遠低於2019年債基發行的9,400億分，月均780億分。

葉宇真指出，今年以來北上資金已累計流入A股1,177億人民幣，5月以來儘管市場震盪，北上資金依然延續流入態勢。5月以來北上資金增持流通股比例超過1％個股有124家，重倉行業主要為大消費股如醫藥、食品飲料，食品飲料行業仍舊佔據北上資金配置榜首，建議中國基金以受惠最大的中証消費服務領先指數基金優先布局。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，在大陸推動經濟轉型和升級的過程中，以新興產業為主、與政策方向貼近的中小型股將最為受惠，特別在這波疫情之下，帶動起的宅經濟和遠距生活模式，也都體現出新科技和新消費模式的重要性。

進一步觀察深証中小版指數的產業配置，科技產業占比超過三成，民生消費和醫療產業占比亦分別近15％和6％，成長性仍看俏，是看好大陸市場的投資人不可忽略的板塊，投資人不妨擇機布局與中小型指數相關的ETF，把握投資契機。