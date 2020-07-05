用台股基金存退休金 高股息類股選哪些？

新冠疫情期間，台灣防疫成功，連台股基金今年表現也相當突出，因此，用台灣基金存退休金正當時。群益投信投資長李宏正表示，台股是台灣投資人最為熟稔的市場，退休理財的配備之一一定要納入台股基金。

因為台股擁有高現金殖利率優勢，產業競爭力也強，在當前全球主流創新趨勢如：5G、電動車、物聯網等相關供應鏈中都扮演重要角色，如受惠5G應用之功率放大器、各世代晶片、散射元件等等，抑或是與電動車產業相關之鋰電池、隔離膜，不僅如此，投資題材豐富也是台股優勢之一，舉凡即使在疫情干擾之下，依舊能在台股中找到合適的投資標的，如因疫情而受惠的宅經濟概念股，如電競、遊戲機相關，以及與遠端視訊會議和線上教學相關之雲端運算和資料中心個股，顯示在不同趨勢和市況之下，台股基金都能靈活調整因應為宜，是值得定期定額、長期投資之績優市場。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也表示，台灣股票市場整體股利率平均約有3.9％左右，然而，要選擇高股息類的投資標的，應有兩項判斷方式。

首先，投資人可研究各公司的股息配發政策，前一年企業會依據營收是否獲利賺錢，制定隔年的股息配發率(Pay-out ratio)；再者，投資人須依據公司股價相對的位置，搭配市場波動度，選擇相對有利的高股息股票進行布局。

周書玄分析，台灣股票中可選擇的高股息類股又如: 公用事業、環保議題、科技類股等，其中又細分為各次產業，個股會配發較高股息，而科技產業中特別是連接器、工業電腦與工業自動化設備等，因牽涉長期市場需求穩定，營收獲利成長性較佳，這類產業也較容易出現可選擇具配息的股票。

此外，周書玄認為，若以中長期準備退休理財的角度來看，其實一般台股基金在景氣循環趨勢向上時，定期定額投資也有一定表現機會。

根據理柏資料，統計以台股科技型基金23檔平均表現為例，自2010年5月起以定期定額方式持續扣款10年，基金定期定額至今年5月底的累積報酬率也有63％，截至5月31日止，近一年以定期定額投資報酬率也有6.1％；若以台股一般股票型76檔來看，定期定額每月扣款5000元，投資一年報酬率有5.6％，投資10年也可以累積53.7％的投資報酬率。

李宏正表示，台股具高殖利率護體之外，在全球科技創新浪潮中也扮演舉足輕重角色，成長力十足，對一般投資人而言，定期定額台股基金便是最為簡單方便投資台股的方式，既能透過專業投資團隊操作降低選股不確定性，也有助分散風險、平均成本。