避開地雷台股基金！這幾檔成投資首選

截至6月23日為止，即使今年來各類型台股基金平均績效全都正且打敗大盤，但各台股基金績效卻差異大，由於投資人害怕撿到「地雷台股基金」，因此，更愛投資和指數連動高的台股ETF，即使沒有「超額報酬」，也不至於「賺了指數 賠了價差」窘境。

復華投信表示，以往信用債市如新興市場債或高收益債因債券殖利率較高，吸引資金轉入配息級別基金，透過固定配息作為退休理財生活收支之用，不過隨投資商品日趨多元化，著重股利題材的存股標的或聚焦台股高股息之ETF也成為國人的熱門選項。

復華富時台灣高股息低波動基金經理人劉妙惠表示，全球央行續行貨幣寬鬆政策，在低利率環境下，台股殖利率名列全球股市前茅，提升其投資吸引力，隨上市櫃公司陸續公布股利政策，第三季將進入除權息旺季，若擔心疫情再度爆發或政經情勢變動使單一標波動加劇，建議可透過相關高股息低波動ETF，以一籃子股票布局，同步掌握現金股息與資本利得雙重投資機會。

台股加權股價指數又來到11600點以上，空手或是有閒錢的投資人開始猶豫是否該進場買台股或者該買什麼標的，不少投資人轉買台股ETF。

根據資料顯示，擁有最多受益人的元大台灣50 ETF及元大高股息 ETF為例，即使在萬點以上，買進參與除息，短者一天即可填息，即使在行情不佳時參與除息，還是可以填息成功。

由於台灣50每單位已來到90元，買一張台灣50就要9萬元，已不是小資族負擔得起，因此，也出現資金「外溢效應」，投資人改投資類台灣50 ETF，如富邦台50、富邦公司治理等每單位價格低於台灣50且年年填息的台股ETF。