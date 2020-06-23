2020年下半年投資 聚焦全球大資金潮

2020年金融市場經歷疫情緊張動盪不安的第一季，隨之是各國宣示降息、救市、振興方案，帶來急速反彈的第二季行情，邁入下半年，法人指出，在疫情威脅逐步淡化，救市與振興方案落實，加上消費潮、資金潮，加上救市、振興方案加乘效果驅動下，儘管基本面的疑慮未解，但是資金面行情將得以持續，包括股市與利差型信用資產皆可望續受惠。

永豐投信建議，海外股市採取逢回承接策略，特別是擺脫疫情後，消費潮熱絡的美股、陸股；台股在漲多重回高點後，建議留意企業經營體質佳、股息殖利率具吸引力的標的，例如挑選台灣ESG優質龍頭標的，採取定期定額投資策略；信用市場大幅反彈後，避險型、長天期公債標的年初漲幅較大以繼續持有為主，短天期公債、利差型信用債，如高收益債、新興市場企業債，則可以適時加碼投資。

美國降息及無限期QE，歐洲央行擴大資產收購計畫，包含台灣在內，新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度、南非等新興市場國家紛紛推出降息救市政策，永豐投信指出，全球股票市場行情幾乎與基本面脫鉤，疫情在上半年雖然壓抑消費面、生產面，但資金面依然帶動價格上揚，疫情之初聯準會已宣示，啟動無上限量化寬鬆（QE）政策，收購美國債券與不動產抵押證券（MBS），後續更不斷加碼寬鬆貨幣政策，歐洲央行也跟進延長寬鬆政策執行期限，並且擴大購債計畫等。

永豐投信分析，股市行情的表現，呈現各國與類股輪動行情，但其中，消費火車頭的美國與中國兩大市場，科技、股息優勢、與利差型資產，仍然是寬鬆資金的最偏好去處，美股在輪股輪動中，整體盤勢結構仍屬健康，指數在資金行情中，隨時間可望續創新高；中國舊經濟藍籌股息標的，短期表現受到壓抑，但評價面優勢，具備相對吸引力。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑建議下半年投資宜重三大方向：佈局收益、重視品質、聚焦趨勢。固定收益資產，追求高品質收益，謹慎選債是關鍵；股市曙光乍現但能見度仍低，建議佈局長線結構性受惠趨勢類股。疫情和緩、數據觸底，雖風險仍存，而較能抵禦風險及彈性應對市場的多元資產仍是核心資產配置的絕佳選擇。