生技醫療長線俏 逢低布局

近期正逢財報公布旺季，投資人高度關注企業營運受疫情干擾的狀況，股市料將面臨新一輪挑戰，投信法人表示，以各界關注的美股來看，現階段市場已經下修2020年美股獲利預期，S&P500成分企業整體獲利遭下修至3.5％，醫療企業獲利增速預期仍高達7.6％，遠優於大盤。由於生技醫療產業長線需求持續增加，建議投資人可逢低布局相關產業。

根據美銀美林統計，若綜合考量過去企業財測、獲利預估修正、營收預估修正以及上季優於預期比例等指標來評估，可發現醫療類股最有機會在本輪財報季上延續繳出超預期的財報表現，加上中長期來看，在人口老化趨勢下，生技醫療產業長線需求穩定增長，因此投資前景仍可期待。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，以美國來看，聯準會與國會攜手，救市紓困措施齊發，市場恐慌情緒略為消散，隨著時序來到財報公布期，疫情對企業營運的影響將反映在財報上，不過醫療產業獲利遭下修幅度相對較小，且年內獲利仍有望維持正成長。

且回顧3月全球股災，以S&P500類股指數來看，醫療股雖跟著回檔修正，然跌幅在11大類股中明顯較輕，且至4月15日止，也以近乎收復前波大跌的失土，加上美國總統大選主要候選人無意過度打壓醫療保險產業，政策風險降溫，後市表現不看淡。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，新冠肺炎疫情造成嚴重的經濟損失，目前最重要的解決方案仍是期待新藥的推出，希望盡快緩解並終止此災難；而各國陸續針對預防與檢測等防疫環節的重視，也顯示醫療保健企業長期投資價值，新藥上市與疫苗開發依然是全球市場最注目焦點。

黃壬信分析，全球股市歷經前波修正，唯有靈活與彈性操作策略，才能使相關基金受疫情衝擊的影響程度減輕；根據經驗，這類醫療製藥、醫材類股等次產業目前本益比落至十年平均以下，長期投資價值浮現，故建議不妨伺機分批進場。

法人強調，整體來看，在當前對抗疫情期間，相關藥物開發受到矚目，隨著新冠病毒相關之藥物、疫苗、檢測試劑等成為投資焦點，加上新藥核准動能未歇，以今年第一季來看，FDA共核准11項新藥，為近三年同期最多，除此之外，具領先技術的中小型生技公司有望為大型生技公司的併購對象，併購熱潮亦有利於評價面表現，建議可逢低布局生技醫療產業。

AI精準醫療 體質勇健

全球醫療保線與生技指數均自谷底翻揚，投信法人表示，在此波疫情所形成的大幅震盪下，醫療類股追漲抗跌，彰顯其投資價值。

隨歐美地區疫情陸續止穩，經濟活動重啟指日可待，疫情對企業營運的影響將反映在財報上，然醫療獲利遭下修幅度相對較小，且年內獲利仍有望維持正增長，醫療生技類股表現可期，投資人可多留意相關生技基金以及生技ETF投資契機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，美國聯準會（Fed）與國會攜手，救市紓困措施齊發，加上歐美疫情有望進入高原期，市場情緒逐漸復原，時序進入財報密集公布期，疫情對企業營運的影響將反映在財報上，然醫療獲利遭下修幅度相對較小，且年內獲利仍有望維持正增長，醫療生技類股表現可期。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，看好受惠於科技防疫下的精準醫療產業，包括三大領域：一是透過基因密碼、AI人工智慧，進行大量虛擬實驗，加快疫苗、藥物開發；二是藉由大數據、AI判讀技術，協助醫療影像判讀，提高診斷精準度的醫材設備；三是提供無接觸看診、處方箋服務的遠距醫療。

常李奕翰強調，這次疫情讓醫療類股全數大跌，跌幅已逼近2008年金融海嘯時水準，然而，AI精準醫療趨勢不變，且產業基本面無慮下，未來隨時都有跌深反彈的機會，建議投資人逢回分批加碼布局。

群益那斯達克生技ETF基金經理人林孟迪表示，現階段市場對經濟數據的預期已反應疫情所帶的負面影響，由於經濟數據為落後指標，建議不必過度解讀可預見的疲弱經濟數據，應聚焦疫情及藥品發展階段。

醫保基金擁生機 定期定額布局

全球金融市場受新冠肺炎疫情衝擊波動雖大，但隨美國藥廠吉利德已提出申請擴產，因瑞德西韋用藥後效果佳，臨床結果正面可期，肺炎治療效果漸露曙光，預料為醫療保健產業中長線創造蓬勃生機，帶動一波醫保投資資潮，有利定期定額布局醫保基金，後市績效表現亮眼可期。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信表示，近期瑞德西韋帶來肺炎疫情解決曙光，為近期醫療製藥界注入利多消息，投資風險評估，雖仍有待全球疫情確診人數下降，甚至自主管理解禁後，才可望拉動企業獲利回穩。但反觀醫療服務、生物醫藥、遠端醫療科技等人類剛性需求，卻受惠這波疫情需要性，獲得長期擴張空間。

根據統計，過去幾次市場大修正時期，醫保受影響程度小於整體美股S&P500產業，尤其2003年SARS期間，美國醫療生技指數不僅較美股大盤指數跌幅小，且後續漲勢也更加凌厲。黃壬信強調，經驗顯示美國醫療類股指數逆勢中較易展現韌性，甚至後續表現更佳。

群益NBI生技ETF基金經理人林孟迪指出，今年以來NBI生技指數已率先翻正，對抗疫情使相關藥物開發受矚目，且併購熱潮未歇，美國生技醫療的政策風險，也因總統候選人無意過度打壓而回落，加上人口老化趨勢之下，生技醫療產業中長期成長性仍佳，短期回檔不失為分批佈局的機會，可適度留意生技相關ETF，把握投資契機。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，肺炎疫情發酵以來，藥物、疫苗與公衛議題即驅動生醫市場需求增溫，且藥價大幅修正與全民健保的議題逐漸在共識中消退，皆有利生醫股表現。分析師預估今年美國大型生技與製藥，分別有6％與10％獲利成長，加上評價面就經驗來看，生醫原本即具有防禦特性，有利逢低布局。