亞太實質資產基金 前景俏

有「人」的地方才有需求、有商機。隨全球進入高齡化、少子化的結構，亞太（不含日本）是全球最具人口紅利的區域。中信投信指出，人多的地方實質資產商機就愈大，像是購物商場、辦公大樓等REITs標的，或是機場、鐵路、港口等基礎建設，以及燃氣和電網等公用事業的發展，都會受惠於人口紅利，這是亞太（不含日本）地區人口結構年輕而具有的優勢，想要掌握投資契機，就靠中國信託亞太實質收息多重資產基金提早布局。

據Brookings Institution統計到2019年12月，亞太（不含日本）地區不只有人口紅利，還具有消費力強的中產階段。報告估計，至2030年時，該區的中產階級將占全球消費力近六成，金額上32.9兆美元，其次是歐洲的11.3兆美元，占比20％；北美洲的5.8兆美元，占比10％。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿指出，人口紅利會帶動城市建設。相較於已開發國家人口低成長，預估2015年到2050年，亞太（不含日本）地區的人口成長將超過60％。而都市化成長可望帶動地方基礎建設、住宅及設備擴張。舉例來說，印度第一個上市的REIT：Embassy Office Parks所在的印度大型城市孟買、班加羅爾，預估商辦需求在未來五年居首位，股利率平均每年成長在8～10％。

另外，據實質資產投資專家馬丁可利（Martin Currie）的預估，2030年全球41個巨型城市（人口超過1千萬的城市）中，會有21個位在亞太不含日本地區，自然也會主導全球基礎建設需求。專家預估，2040年亞太地區基礎建設需求占全球比重將在56％以上，預期像是機場、道路、港口等基建支出將達49兆美元。

陳雯卿指出，亞太（不含日本）地區的人口成長紅利將帶動區域內實質資產長期資本利得增長空間。中國信託亞太實質收息多重資產基金（本基金配息來源可能為本金）同時布局三大有形實質資產「REITs」、「基礎建設」與「公用事業」類股，不只息收穩定，且與股、債相關性低，相對不受景氣衝擊影響、抗跌力佳。此外，由於實質資產具有民生必須特殊性，因此當股價回檔時，往往具有基本的回復力，長期持有下勝率相對高。據統計，亞太實質多重資產策略長抱五年報酬率達41.2％，優於亞太不含日本股票指數的29％。

中信投信邀請具有深厚投研實力的主動型股票投資專家「馬丁可利團隊」（Martin Currie）擔任投資顧問。鎖定景氣循環末段，具有穩定現金流，可提供穩定股利、抗通膨，帶給投資人相對穩定且優質息收的同時，也可搶搭亞太人口紅利爆發成長列車。

實質資產 躍法人新寵

新冠肺炎疫情爆發前，2019年堪稱是金融市場太平盛世的一年，然而，股債皆在高點的當下，法人有轉持實質資產傾向。據2019年全球機構法人的配置調查，超過一半的法人減持股票，二成的法人減持固定收益資產，且竟有54％的機構法人選擇增持實質資產，是所有資產類別中，最多機構法人增持的項目。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，實質資產之所以吸引機構法人的目光，主要是因為全球經濟環境已進入低利率、低通膨，目前受疫情影響，經濟則已然出現衰退疑慮，轉投實質資產懷抱，不僅可以多元化投資組合，分散風險，且因實質資產受通膨與股市起落影響相對小，可帶來較穩定現金流。

陳雯卿解釋，實質資產涵蓋種類繁多，包含REITs、基礎建設、公用事業、農產品、能源及商品等，由於農產品等後三項有成本考量，且收入較難掌控，價格風險相對前三項大。

陳雯卿建議投資實質資產應鎖定REITs、基礎建設、公用事業等「有形資產」布局。這類投資人每天「看得見」、甚至「天天使用」的實體經濟與建設，即使景氣趨緩，也能提供穩定的現金流；而景氣轉好時，這些資產也將隨需求增長，穩定擴大現金流，長期更具備資本利得的成長空間，等於進可攻、退可守。

上述實質資產中，又以亞太地區的股利率最具吸引力，截至2020年3月25日，以公用事業來說，亞太（不含日本）的股利率為4.54％，相較全球僅4.5％，亞太（不含日本）仍小幅勝出；若檢視REITs股利率，全球約4.48％，美國5.6％、日本4.4％，亞太（不含日本）則高達6.5％，而且亞太（不含日本）還具備人口紅利與經濟成長動能高等兩大利基，未來成長潛力不可小覷。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示，全球央行利率政策轉向，包括美國聯準會在內，也朝零利率發展，預期未來一到兩年超低利率環境不變，凸顯REITs高股息資產的投資價值。目前以澳洲REITs股利率最高，近12個月平均達8.5％，其次是北美為5.43％，而歐洲、亞洲緊追在後，也有4.55％和4.12％水準。

美國REITs利多 相對誘人

美國推出史上力道最強的刺激政策，讓多數資產明顯反彈回升。法人表示，REITs近期價格雖同步彈升，目前美國REITs市場整體NAV折價35％，未來一年的本益比約16倍，預估股利率達5％，相對具吸引力。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝則指出，雖然美國疫情持續擴散，但REITs在低利率環境下仍將持續受惠，許多產業被嚴重低估，後續當疫情開始止緩將出現強勁反彈，加上2020年企業獲利仍維持成長，部分產業成長力道將加速，震盪過後股市將往正向發展。

目前美國REITs市場整體NAV折價35％，未來一年的本益比約16倍，股利率達5％，相當吸引人，在產業基本面改善利多下，REITs有機會止穩上漲。

李文孝指出，美國REITs產業財務相對健全，負債比來到近年低點，多數公司資金充沛，尤其大型公司現金流多，具防禦能力；另就REITs次產業分析，住宅類持續受惠美國穩健就業與供需轉趨平衡，帶動租金與承租率上揚，住宅REITs獲利持續提升；工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心仍不足，租金大幅提升。

整體而言，分析師對多數REITs產業樂觀看待，最看好的是工業、數據中心、通訊，為逢低布局首選。

路博邁表示，REITs中的各類別表現不一，因疫情影響，推升科技與物流倉儲類型REITs表現。由於在家上班與遠距溝通的需求，數據處理、雲端服務與5G傳輸的腳步加速，數據中心逆勢上漲。

此外，線上購物需求亦逆勢增加，推升工業物流及相關倉儲的需求。但在傳統類型REITs，則受到民眾消費與旅遊減少，企業展會活動取消，地區商場、酒店／渡假村與購物中心都受傷較重。目前持續看好組合屋、數據中心與電信基礎建設。