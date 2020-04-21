國際油價持續承壓 外銀財管籲分散風險

國際原油期貨價格4月20日暴跌出史上新記錄，外商銀行財富管理分析，儘管最新報價6月布蘭特及西德州原油期貨價格，目前仍皆位於每桶20美元以上，但是目前原油市場供給存在嚴重過剩的狀況，預期油價在近期幾週將持續承受壓力。

瑞銀財富管理指出，西德州5月期貨價格的弱勢，原因來自於「低交易量」，5月期貨成交量僅有15.3萬口， 6月則為約110萬口。為了避免在到期日出現實物交割的情況，多數西德州原油交易已於近日轉倉至6月期貨合約，目前價格逾每桶20美元，反映出6月價格仍然承受下行壓力，而移轉的作法，進一步透露出更棘手的問題：第二季油市可能仍將面臨供給過剩的問題。

星展銀行（台灣）消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，新冠疫情使許多國家及城市進入封鎖狀態，且主要產油國沒有即時減產，使得原油呈現極度供給過剩的狀況，由於需求面短期間快速回升的可能性較低，一旦產油商持續生產，6月的油價很難回頭。

基於近期市場呈現較大的震盪，星展集團持續認為，投資人應該採取槓鈴式的投資策略，將成長型與收益型資產同時納入投資組合。在參與長期成長投資潛力的同時，也俱備穩健現金流的收益。另一方面，星展也建議投資人應適當布局黃金，藉以調整投資組合的波動風險。

延伸閱讀

油價跌到負數 台塑四寶短線難翻身

兩大黑天鵝強襲 一次看懂負油價的意義

油價跌低點可逢低買能源股嗎？ 法人這樣說

油價為何暴跌？買石油不要錢還白送包郵