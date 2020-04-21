負油價出現 新興亞洲基金受惠大

除了負利率，更有負油價。20日西德州原油5月期貨價跌至負值而震驚市場。投信法人表示，負油價僅代表投機者賣壓導致，而需求不振的問題仍是源自於肺炎所造成，因此現階段對未來的看法仍須觀察全球肺炎何時能趨緩而定。

投資建議上，雖然市況仍不明，但以目前偏低的本益比等方面，定期定額投資新興亞洲股市相關基金將會是好的時機。

群益投信投資長李宏正指出，不論是過高或過低的油價，對於經濟長期發展均非好事。而油價若持續低迷，也可能間接推高部分區域的地緣政治風險。短期油價在不確定性仍高下，預期仍將相對承壓，後續仍須觀察能源生產商被迫削減產能與需求恢復的情況。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，亞洲除馬來西亞外多屬原油進口國，油價下滑不僅有利改善各國的財政與通膨壓力，也有利後續政策空間與提振消費表現。

受惠5G應用催化，近期持續拉升亞洲電子出口，對應2012到2013年4G上路所帶動的換機潮，長線則相對看好科技重鎮的東北亞市場表現。

第一金亞洲新興市場基金經理人黃筱雲指出，去年下半年來，新興亞洲各國央行陸續降息，因應經濟的不確定性，考量現行利率水準仍高、通膨率偏低，未來還有降息空間，為市場營造寬鬆環境。

安本標準投信投資長彭炫通表示，支撐亞洲長期增長的主題並沒有改變，收入水平的提高將刺激各種市場需求，而5G網路，數據中心和電動汽車等技術的進步也帶來了新的機遇。

日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示，降息激勵亞股、新興市場買氣，在亞股建議布局疫情控制較佳的大陸、香港及台灣等市場。至於亞股產業看好金融、消費、科技，三大主軸均衡配置。

野村亞太高股息基金經理人陳亭安表示，亞股持續受到疫情在歐美擴散影響，跟隨著歐美股市大幅修正。雖然疫情無法在短期消除，但因股市已大幅修正，預期市場可能出現反彈，不過目前局勢仍不明朗加上獲利下修風險，介入市場仍須謹慎。