滙豐華航聯名卡 祭好康留客

航空聯名卡市場變化快速，中信銀行7月起接手的豐華航聯名卡， 滙 豐（台灣）銀行超前部署留住卡友，15日一次發行三張「旅人卡」，創下市場之先，主打包含廉價航空的20家以上航空公司，持卡人可於三年有效期間兌換航空哩程，以及國內外旅遊相關的許多刷卡折扣。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉表示，每年會出國兩次以上的「旅行常客」，台灣約有500萬人，整個聯名卡市場發卡數僅30～60萬張，市場開發的潛力很大。

滙 豐華航聯名卡已由豐（台灣）銀行發卡十年，在刷卡消費金額、卡友忠誠度上都有一定的分量，但在商言商，土洋銀行同業都想要攬下華航大戶，提供各式各樣的合作案，像渣打銀行的定存利息兌換中華航空哩程，每每和華航換約，就給 滙 豐消金部門帶來極大的壓力，2019年12月在中信銀行大手筆攔路下， 滙 豐銀行只能忍心切割華航聯名卡，選在與華航合約到期前的2個半月時間，以最優惠的條件向華航聯名卡持卡人喊話，「留下來，好康更多」。

「 滙 豐旅人信用卡」有無限卡、御璽卡以及輕旅卡三種卡別，也包括全台灣第一張無限商務卡，豐銀行提供優於市場水準的消費累積回饋比例，如海外消費10元起、國內消費18元起，加上上市期間的加碼首刷禮，該行雄心大志意在重新定義「旅遊神卡」。

葉清玉指出，信用卡持卡人在旅遊規劃上，要能兼顧「靈活」與「享受優惠」， 滙 豐旅人信用卡最大強項是讓卡友擺脫各項兌換的限制，而且針對 滙 豐華航聯名卡的限制弱點，持卡人可以保留華航哩程兌換，或自由選擇20家以上的航空公司，包含AirAsia、酷航等廉價航空，持卡人可於三年有效期間內自由兌換航空航程。

葉清玉表示，台灣信用卡市場極為競爭，每個民眾平均持有四至五張信用卡， 滙 豐銀行在台灣發行的信用卡有現金回饋卡、和現在的旅人卡，預計2020年還會再發行一張，目前正在研究。

花旗消金信貸 限期降息

花旗（台灣）銀行即日起到今年7月31日前，調降卡友信貸、分期預借現金和帳單分期的上限利率，調降至多200個基本點（1基本點是0.01百分點），調降之後的新利率在土洋銀行中幾乎是最低。

花旗銀行表示，在4月14日至7月31日期間提供「指定客群」個人信貸以及信用卡理財短期利率調降方案，包括三部分，一是花旗卡友信貸首兩期年利率0.68％優惠方案，個人信貸上限利率降至15.99％，是由原先的17.38％往下調降。

二是分期預借現金，分期預借現金上限利率降至12.99％，是自原來的14.99％調降；三是帳單分期，可申請帳單分期降低月付金額，帳單分期上限利率降至14.79％，較原來的15％調降。

據花旗（台灣）公告的用字解讀，此項調降新措施是針對既有消金客戶，目的是為「減輕客戶財務負擔」，且實施期間與疫情流行期間，大有紓困之意、卻不願套用紓困字眼。

他行主管認為，此項新降息措施搭配限制提前清償方案，分期也要求12期以上，不得提前清償或遲繳，實際上把客戶綁很緊。

在此之前，花旗和外銀同業的渣打、 滙 豐、星展，有提供消金、房貸、中小企金等原有客戶不一的緩繳或展延之服務方案，祭出調降利率相當稀少，尤其是新客戶、新貸款案多限於個人信貸，優惠條件也相對限制，如星展銀行線上信貸申請案，在6月30日之前有首期0.1％優利。

滙 豐銀行則是針對房屋貸款客戶，且需自用住宅貸款客戶，除調降指標利率，房屋貸款利率再減1碼（0.25個百分點），消費性貸款也有貸款利率減2碼，可適用到7月底。

據了解，由於疫情期間不同客戶遇到的狀況不一，銀行方面希望客戶能主動表明需要協助的部分，「要緩繳或減免利率，可以和客戶討論」。（圖／本報資料照片）