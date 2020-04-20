3月投信基金規模 再度縮減

3月新冠肺炎疫情加重，全球股債齊跌，導致國內投信基金規模連續兩個月縮減，月減金額近2,800億元。投信法人指出，在各國加強隔離管制、央行聯手救市下，疫情正逐漸改善、金融市場壓力緩解，投資人可採取定期定額，先行掌握先機，降低波動風險。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年3月底，投信整體基金規模為3兆7,428億元，較2月減少2,774億元，減幅約6.90％，連續第二個月下滑，規模落居史上單月第六高。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，4月起多數國家疫情趨緩，或許未來仍有變數，金融市場絕對低點難以預測，但考量各類資產價格已來到低檔區間，中長期投資價值已經浮現；擔心短期震盪風險的投資人，不妨將資金適當分批，以定期定額投入部分資金，掌握逢低布局的先機。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，整體來看，全球股市近期反彈力道強勁，加上今年金融市場震盪，全球降息循環啟動，降息往往能讓市場有更多資金活水，有助於吸引資金進駐，也會讓國際投資人風險態度明顯偏向於積極，進而激勵股市表現，在疫情過後回歸基本面來看，全球股市仍具投資價值。

安本標準投信投資長彭炫通指出，在當前環境下，投資者應採取審慎而多元化的策略，擺脫傳統股債配置的框架。舉例來說，新興市場當地貨幣主權債，長期前景亮麗。除此之外，也建議增持美國抗通膨債券TIPS、澳洲債券及日圓，有助在市場波動升溫之際分散風險。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸A股市場估值偏低，近期跟隨周邊市場有所反彈，建議逐步布局，保持耐心，短期關注對政策敏感的純內需板塊。（圖／本報資料照片）