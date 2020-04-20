日盛投信：底部明確 大陸A股底部拐點已現

日盛投信今日表示，歐美新冠肺炎日增確診穩定在8萬人左右，中國國內基本面底部也已明確，並且政策力度不斷強化。



一季度經濟資料披露後，基本面主要干擾落地，3月規模以上企業工業生產出現明顯復蘇跡象，大部分場外資金入場的顧慮預計進一步降低，此外，上周北上資金淨流入規模達到300.22億元人民幣，創今年以來單周淨流入規模次高，在多面向因素加疊下，A股底部拐點已浮現。



日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，中國一季度GDP同比增速-6.8％，然3月資料已有明顯改善，因市場已有充分預期，資料公佈並未造成明顯衝擊。4月初全國復工複產基本達到正常水準，根據發電耗煤、整車運力、人員流動等資料測算，4月中的復工率已超過90％，只有線下消費恢復相對緩慢。擾動因子消去後，在政策支持下，基本面回補的趨勢和預期修復都可持續。



黃上修指出，4月17日的中央政治局會議，提出要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響，強調積極擴大有效投資，加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資。在產業配置上，受益政策支撐的逆週期板塊將受益，科技股則以有剛性需求的新基建，如5G、物聯網、雲計算、新能源車等主線；消費則選擇疫情後能夠強勁復甦的行業。