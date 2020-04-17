無懼油價震盪 能源基金逆勢升

OPEC+決議減產千萬桶石油後，油價非但不見大幅彈升，反而愈挫愈低。法人表示，主要是因疫情未受控之前，全球經濟難有起色，石油減產恐難扭轉供過於求窘境，因此，油價還會續大震盪。



油價近期出現大幅波動，能源基金近期淨值則大彈升。據晨星基金統計，截至4月13日為止，近月能源基金漲幅都逾一成，表現最佳的甚至大漲兩成，即使如此，卻無法扭轉今年能源基金重挫的命運， 至今所有能源基金今年來跌幅都超過三成。



根據Stockq資料顯示，截至4月14日，紐約輕原油價格今年來跌幅已逾66％；布蘭特原油期貨價格年來也下跌近55％。



法人指出，除了OPEC+減產970萬桶，美國、加拿大、巴西也合計減產370萬桶，共減產1,340萬桶，然而受到新冠肺炎疫情影響，全球原油需求量卻大幅下滑2千萬桶以上。



法人進一步表示，美國近期原油日產能雖有下滑至1,240萬桶，但僅較歷史高點減產70萬桶，EIA預估美國原油日產能可能減產120萬桶，但因美國為自由經濟國家，較無法像OPEC及俄羅斯有效控制原油產量。依目前情況來看，若新冠肺炎疫情無法有效趨緩或產油國無進一步減產，全球原油在明顯供過於求之下，油價不易出現大幅彈升。由於油價易受消息面影響大，原油短線高度波動的機率高。



富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗表示，油價通常會過度反應一段期間，短期或可能有進一步下行壓力，甚至直到年底前都可能承壓，目前西德洲油價每桶20美元價位對於成本最高的美國頁岩油業者來說無法獲利且衝擊最大，體質疲弱的企業恐有資金或營運的問題，預期探勘生產活動將顯著趨緩，產量也將降低。



必須搭配新冠肺炎疫情止穩與經濟活動回升後，在供給下滑與需求逐漸恢復情況下，油價才有明確反彈回升機會。