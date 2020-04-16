元大原油正2ETF安了 金管會祭豁免條款

元大原油正2ETF到9月底前「安了」！金管會16日火速公布「豁免條款」，即鑒於新冠肺炎疫情影響，造成國內外經濟金融發生短期劇烈波動，導致基金淨值異常波動，所以允許期貨投資業者可來申請免適用基金下市清算門檻，此一機制適用到9月30日。

期貨信託業者可以向金管會申請豁免條款，但必須同時符合二件，一是申請日前一日的基金淨值高於0.5元，二是基金淨值最近10個營業日內，曾發生6日或30日單位淨值變動率超過其過去3年變動率2.33倍標準差。

證期局副局長張振山表示，目前看來，元大原油正2ETF應是符合上述二項條件，可以提早申請，即不用等30個營業日淨值低於2元；業者在申請當天必須公告此訊息，同時金管會核准與否，亦要公告。

先前元大S&P原油正2ETF因為連續三個營業日淨值跌幅逾當初募集的90％，即低於2元，觸及下市清算門檻，但金管會顧及近期是新冠肺炎疫情影響全球資本市場，及產油國減產造成原油價格非正常下跌等特殊情況，在3月19日緊急發函放寬所有特殊基金的下市清算門檻，由3個營業日擴大到30個營業日。

同時增加因國內外經濟金融情勢變化，致基金淨資產價值發生重大波動，得報金管會核准在一定期間不受前揭規定限制的「豁免條款」。也就是若金管會認定是重大經濟金融情勢變化，經核准基金就不受30個營業日淨值低於2元就下市清算的限制。

先前元大S&P原油正2ETF在上月19日大跌，造成三個營業日平均淨值突然低於2元，因此元大在盤中公告可能要進行必要處置，即有投資人在盤中決定停損賣出，但同日金管會公告新規定，延長為30個營業日，現在這檔基金又已20多個營業日平均低於2元，恐再觸及下市機制。

張振山表示，這次是同意期貨公會擬定的豁免條款「通案標準」，即所有期貨基金都適用的重大經濟金融情勢變化「門檻」，只要符合條件者都可以向金管會申請，豁免適用30個營業日的限制，挺過一些金融海嘯、非經濟因素造成的市場波動，但此豁免條款只到9月30日，之後就回歸正常下市機制。

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