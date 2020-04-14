恐慌緩 大陸ETF表現突出





市場恐慌情緒逐漸釋放，VIX指數從先前高點82.69滑落至46.7，且各國積極祭出政策應對，部分國家疫情出現趨緩，股市跌勢暫緩或小幅反彈，帶動相關ETF表現，統計近一周投信發行海外股票原型ETF漲多跌少，前十強都在2.5％之上，以大陸相關ETF最多，還有生技和科技ETF也上榜。



群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，大陸政治局會議定調穩增長仍是硬要求，並加大財政政策力度，貨幣政策工具亦持續推出，包括下調公開市場操作OMO利率、定向降準等，以降低資金成本和增加市場流動性，加上官方先前採取之疫情防堵措施效果顯現，復工進度持續推進，有助為經濟和股市表現提供支撐。



張菁惠指出，大陸中小型股有望受惠於政策措施，長期來也與新經濟和消費升級等發展方向貼近，成長性仍可期待。短線因疫情回檔不失為中長期佈局契機，不妨擇機留意與中小型指數相關ETF的布局機會。



日盛全球智能車基金經理人馮紹榮認為，過去兩周全球科技類股反彈，關鍵在於先前股價大幅修正，已反映市場對肺炎疫情造成今年第二季與上半年基本面低於預期的擔憂。汽車電子方面，短時間內油價下跌，可能降低消費者轉換電動車意願，但仍可留意Tesla供應鏈、汽車電子、半導體相關族群。



台新智慧生活基金經理人蘇聖峰強調，肺炎疫情激發藥物、疫苗與公衛議題，驅動生醫需求增溫，資金外流趨緩甚至出現流入，大型製藥與生技股因供應鏈變化的營運影響小。藥價大幅修正與全民健保議題消退，都有利生醫表現。



分析師預估美國大型生技與製藥股分別有6％與10％獲利成長。歷史經驗來看，生醫股在市場修正時具防禦特性，目前生技股本益比為12倍、製藥為14倍，皆低於美股大盤，有利逢低布局。