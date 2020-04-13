富坦美國政府基金 唯一正報酬

新冠肺炎疫情嚴峻，美國總統川普宣布保持社交距離的措施將至少持續至4月底，疫情衝擊美國經濟及就業市場，推升美國失業人口數暴增，也拖累全球股市及全球高收益債指數近一個月分別下跌9.4％及13.4％。

疫情變化難以預測，但理柏資訊統計，近一個月北美債券及環球債券型基金中，以富蘭克林坦伯頓美國政府基金逆勢收紅，上漲2％，漲幅領先各基金。

理財專家分析，觀察富蘭克林坦伯頓美國政府基金績效勝出的原因，主要在於該檔基金以投資美國政府債GNMA為主，具備聯邦政府的信用擔保，是AAA級的最高信評，股市下跌時其反而受惠避險買盤的追捧。

反觀國人持有量龐大的全球高收益債基金，部分基金近一個月跌幅甚至達二成，主要受到國際油價重跌的影響，除各主要能源出口國受衝擊外，加上持有一定比重的南非債券。觀察南非在3月27日遭穆迪信評公司調降主權信評從投資級降至垃圾等級後，惠譽4月3日也跟著將南非信評從垃圾級BB+進一步往下調至BB、展望負面，過去1個月債匯齊跌。

統計2000年以來，史坦普500指數波段跌幅平均達約24％，同時間的全球高收益債及新興美元債指數平均跌幅分別為8％及5％，但市場重挫之際，政府債GNMA指數與各風險性資產間的相關性低或負相關，受美國聯邦政府信用擔保，大跌之際反而容易受避險買盤進場因而逆勢收紅，平均上揚5％。

這次新冠肺炎疫情全球大流行，令經濟活動陷入停滯，但回顧過去30年來，全球市場歷經多次動盪，更彰顯配置防禦型債券的重要性。過去30年全球市場歷經1997年亞洲金融風暴、2000年網通泡沫、2003年SARS、2008年金融海嘯、2010年歐債危機、2019年中美貿易紛爭等，儘管當時市場恐慌情緒升溫，但富坦美國政府基金年度仍舊繳出正報酬。