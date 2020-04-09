價值投資最具長多潛力 多元收益基金當道

「這是最好時代，也是最壞的時代」，2020年來金融市場瞬息萬變，市場紛擾讓短線投資機會不明朗，注重長線投資機會的價值型投資策略再成市場焦點。鋒裕匯理投信表示，市場震盪加劇，以價值型投資為訴求、具備市場多空經驗的專業團隊的多元收益基金，更能洞悉長線投資契機。

鋒裕匯理投信總代理的鋒裕匯理長鷹系列基金「鋒裕匯理長鷹多元收益基金(原名稱：東方匯理長鷹多元收益基金)」，基金管理機構為Amundi Luxembourg S.A。鋒裕匯理長鷹多元收益基金操作上同時布局股債、納入黃金相關證券作為避險工具，所使用的「長鷹全球價值投資策略」創建於1979年，以價值投資為核心原則，堅持買進評價面合理的優質公司。此策略四十年來經歷市場多空淬鍊，實力市場有目共睹。

鋒裕匯理長鷹多元收益基金的投資經理人為長鷹投資管理公司，該公司資深分析師Jan Vormoor指出，身為長線投資者，基金的投資策略在於持續專注稀有且難以複製資產的公司，並找出擁有穩健的資產負債表與審慎永續管理者，且僅在這些優質公司價格為市場低估時買進，堅守安全邊際。在債券方面，目前主要挑選優質且短存續期的債券，雖然這意味著放棄更高的收益率，但這迴避了一定的信用與流動性風險。

長鷹全球價值策略創始人兼長鷹投資管理公司資深顧問- Jean-Marie Eveillard曾表示，寧願失去一半的客戶，也不願損失客戶一半的資產。

在1988年日本股市泡沫、1999年科技泡沫等大型風險事件前，該策略已動態調整資產比重，降低過熱資產比重，守護客戶資產，一直顯示對於客戶權益的重視，並以其精神與實績在2003年榮獲晨星頒發終身成就獎。

本策略另一個為人矚目的特色是，鋒裕匯理長鷹多元收益基金是台灣唯一將黃金相關證券作為避險工具的多元資產基金。Jan Vormoor指出，整體而言，黃金的長期基本面仍持續改善，主因在於全球國家債務不斷增加等風險情境仍存，但我們並不預測黃金價格，而是將黃金相關證券當作投資組合潛在的避險資產，看好黃金獨特的風險回報特質，長期有利於讓投資組合更彈性和多元化。

鋒裕匯理投信表示，透過與法國巴黎人壽的合作，鋒裕匯理長鷹多元收益基金已上架法國巴黎人壽投資型保單平台，投資人能有更多管道與方式將這基金納入投資組合。

展望後市，短線市場方向不明，不過看好各國央行與政府已積極採取寬鬆的經濟或紓困措施因應，待疫情進一步獲得控制後，市場仍可望回復成長力道。投資人可擁抱多元收益基金，挖掘波動中潛藏的市場機會。