高評級債價回穩 納投組抗波動

受到新冠肺炎疫情影響，市場波動加劇，不少投資人拋售債券來補股票的虧損，或加緊進行債券獲利了結變現，皆導致債券市場賣壓湧現，造成3月債市與風險性資產齊跌。法人指出，高評級債券價格已獲得穩健支撐，建議投資人將美國長天期公債與高評級投資債納入投組，達到資產減震的功效。



中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，根據美銀美林最新發布的資金流向顯示，資金從債券市場流出的狀況已減緩，顯見美國聯準會（Fed）大舉買債吸引投資人跟進，高評級投資債的利差已縮窄。



張勝原表示，由於疫情尚未獲得有效控制，使得經濟前景未卜，聯準會因而祭出無上限QE，購入美國公債、MBS，同時購買投資等級公司債及ETF，期望對經濟有所支撐。根據美銀美林統計至3月31日，資金從債市流出的狀況已經減緩，顯見在聯準會挹注下，高評級以上的債券價格回穩，也讓投資人回流。目前利差也大幅縮窄，將有助於價格相對持穩。



聯準會購債為債券市場注入流動性，目前信貸市場的流動性明顯變好，買賣價差縮窄，對於市場有正面挹注。此外，觀察近期發債狀況，發現以高評級（信用評等A以上）的發行者較多，除了看準市場需求上升之外，高評級債波動度相對較低的特色，也促使企業相對積極發債。



展望後市，張勝原表示，美國10年期公債殖利率目前在0.5～1％區間波動，代表市場預期，短期內疫情尚未獲得有效控制，風險性資產仍有回檔壓力，對於經濟的衝擊也難以評估。建議投資人將美國長天期公債與高評級投資債納入投組，達到資產減震的功效。



在景氣循環逐步下降的環境中，投資人對於收益的需求並未消退。將配息來源不來自於本金的債券ETF納入核心資產，除了有感降低整體資產波動外，台灣首二檔月配息的債券ETF─中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B），追蹤指數鎖定高評級投資等級債，在本次聯準會擴大購債規模中相對受益，同時提供每月配息的規劃，納入投資組合可為資產多添一層防護，又可享受每月穩定現金流，達到「月配月開心」投資目標。



中國信託投信表示，中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B），自今年3月開始月月配息，可平穩投資人的現金流。同時，配息入帳時間從T+45日縮短為T+30日，可提升資金運用效益，更便利投資人現金流管理。