槓鈴策略平衡風險 掌握多元投資機會

新冠肺炎疫情蔓延全球，金融市場3月份出現了劇烈震盪，債券市場流動性疑慮增加，讓高收益債利差一度衝破1,000個基本點。聯博集團固定收益投資團隊認為，隨著各國政府積極防堵疫情，同時推出大規模的貨幣與財政政策，市場可望逐步拉回正軌，投資人目前多元配置各種優質債券可掌握市場回升的機會。



聯博集團固定收益共同主管暨信用債券投資總監葛尚‧狄斯坦費表示，這波的賣壓主因來自「流動性萎縮」，而非基本面出現問題。不只是高收益債指數利差快速擴大，連象徵無風險利率的30年期美國公債殖利率自3月以來也同步快速攀升，投資人被迫低價拋售手中部位以獲得資金，造成市場價格嚴重錯置，各類債券中，又以證券化資產投資影響最甚。



葛尚‧狄斯坦費進一步指出，事實上，美國企業的基本面依舊穩健，截至目前尚未傳出大型企業違約倒閉的消息，投資人若此時恐慌出場，反而將無法掌握未來市場回升時的投資機會。



各國政府已極力避免金融市場流動性惡化，如歐洲央行推出7,500億歐元規模債券購買計畫與美國推行無上限購債機會後，貨幣市場、商業票據市場與投資等級債等，在流動性上已有顯著的改善，公債市場雖尚未恢復正常水準但也大幅提升，除證券化資產預期需耗費相較長一點的時間恢復外，聯博集團全球多元固定收益投資組合經理馬修‧謝爾頓表示，整體債市的流動性已較先前幾周進步許多。



回顧過往，聯準會也曾分別在2009年3月、2010年11 月及2012年9月先後實行3次QE 購債政策，皆為金融市場注入活水，債券市場同步受惠回穩。



在當前不確定的環境下，兼顧存續期間與信用債券的「槓鈴式投資策略」更顯得重要，因「槓鈴式策略」一方面布局政府公債，可平衡波動與風險；另一方面擇優選擇風險信用資產，可掌握收益，當短期干擾因素消散之後即能夠掌握絕佳的投資機會。



馬修．謝爾頓表示，以聯博美國收益基金為例，即是採「槓鈴式策略」，該基金目前布局超過1300檔標的，攻守兼備的特性適合當前動盪較大的市場環境，且現今殖利率接近8％也是許久未見的罕見情況，市場的動盪往往伴隨著潛在的投資機會，預估在市場流動性恢復正常後，可望為投資人掌握長期的投資成果。