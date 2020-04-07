疫情難測 靜待五大落底訊號

新冠肺炎疫情擾亂全球，金融市場持續震盪不已。各國財政政策頻頻出爐，力求降低經濟基本面風險，然而近期的經濟數據皆不如預期，再為後市平添更多不確定性。施羅德投信認為，現階段對疫情的擴散程度難以預測，也直接影響各資產類別的表現，未來仍需靜待五大落底訊號，成為中長線風險性資產的布局時點。



因美國聯準會（Fed）政策激勵，高品質投資等級債表現優異，建議現階段不妨以投資級債為主、衛星配置高收益債以及新興債的環球收息債基金入手，因為該類別所對應的指數目前呈現超跌狀態，未來表現可期。



受到疫情延燒的影響，資金於3月呈現恐慌性無差別拋售，顯示投資人、企業和銀行均爭相擁抱現金，紛紛尋求流動性最強貨幣，導致美元指數（DXY）持續突破100，創近三年來高點。在高強度賣壓後，各國財政政策紛紛出爐，也讓大多資產出現快速反彈。



施羅德投信認為，目前並未能明確預期疫情發展，對經濟的衝擊效益逐漸顯現，建議投資上仍需審慎小心，特別需靜待五大市場落底訊號，作為中長線布局風險性資產的時點。



首先是須待全球新增確診病例數觸頂或出現減緩；其次，各國央行貨幣政策使金融市場漸趨穩定；第三是搭配各國財政刺激方案降低實體經濟影響；第四，經濟數據惡化情況和企業獲利下修出現改善；第五則是新冠肺炎的治療藥物問世或疫苗獲得突破。



施羅德投信環球收息債產品經理林良軍認為，市場依舊動盪，許多國家政府紛紛宣布大規模刺激方案，但相較於公債，目前反而是布局高評級公司債的良機。



林良軍說明，歐洲央行3月18日祭出7,500億歐元的額外購債計畫，希望提供更多流動性以緩和金融市場受到疫情的衝擊。美國聯準會也於3月23日宣布將無限量買進政府公債、MBS、州政債，再擴大到公司債，以壓低融資成本，確保資金流入企業及地方政府，美國救市規模達2兆美元。但各國政府擴大財政支出，將增加公債發行，恐造成公債價格壓力。



美國聯準會將QE規模無上限，提供企業融資管道，更將首次直接於市場買進投資級企業債券，提高流動性；此舉壓低美國10年期公債殖利率，也推升彭博巴克萊美國投資級債指數已連續兩周上漲。



林良軍說，面對未明的市場動態，一方面想先行掌握高品質投資債良機，另外又想逐步追求高收益債、新興債成長契機，可以投資級債為主、衛星配置高收益債以及新興債的施羅德環球收息債基金。



特別是以基金的基準指標─環球收息債指數來看，已進入所謂的「超跌區」。今年以來，環球收息債券指數最大跌幅已達13.12％，然而統計該債券指數自2001年成立至今19年來的單年度最大跌幅，僅在2008年曾出現過兩位數跌幅（-15.8％），其次則為2012年歐債危機時下跌-4.24％，目前可說是相對低點，預期在疫情未來趨緩和各國央行、政府救市下，中長期反彈可期。