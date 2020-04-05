美經濟減災祭鐵腕 美股有撐

為減輕新冠肺炎疫情對金融市場與經濟造成的衝擊，美國聯準會大幅降息六碼至接近零利率，並且加碼量化寬鬆（QE）購債計畫，承諾以「無限QE、定向紓困」為基調，壓低借貸成本，同時制定計畫確保資金流入企業及各地方政府，也將提供一般家庭和企業信用支持。投信法人分析，美政府祭出2兆美元紓困案，預期將可支撐美國近一季經濟，進而讓美股有撐。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，美國已錯失防疫先機，現在是積極進行「經濟超前部署、經濟減災」，由於美國現階段急需金融穩定機制與財政擴大支出雙管齊下來穩定國內經濟，預料在聯準會一連串大撒錢措施搭配川普政府財政紓困案，估計應可支撐美國經濟一季，也為美股提供支撐。

袁永騰指出，美國聯準會一連串動作，搭配政府財政支出方案，除了穩定市場情緒，最重要目標皆在直接解決企業與勞工資金短缺問題，延緩企業倒閉與就業市場惡化的連鎖效應，先度過眼前難關，以便在疫情緩和後，美國經濟能以較快的速度復甦回彈。

袁永騰表示，大陸各地平均復工率約八至九成，湖北省自3月25日解除封鎖，武漢則預定4月8日解封，國際快遞物流業者也表示來自供應商的需求持續改善；美國總統川普則表示希望在復活節4月12日前所有商業活動恢復正常，讓人民重返工作崗位，顯示全球兩大經濟的政府極希望在防疫與經濟發展取得平衡。

目前歐美封城管制措施導致需求下滑，假若疫情可以在兩個月內獲得較好的解決，經濟活動恢復，評估近期美股與全球股市修正幅度，已經大部分反應此期間對經濟的影響，只要不出現更糟的情境，美股接近築底階段。後續需留意三大風險：病毒發生變異或是疫情拖太久，美國債市流動性再度出現緊縮，大陸來自歐美的訂單與消費需求下滑導致製造業庫存上升。

投資策略上，建議投資聚焦在可望受惠的科技股，評估標準可參考輕資產、需求還會再回來、庫存壓力小、受實體經濟停擺影響低、因疫情逆勢受惠者。

富蘭克林證券投顧表示，由於美國疫情仍在升溫階段、能見度不高，美股短線震盪風險仍大，疫情何時獲得控制，仍是股市止跌回穩關鍵，根據過去傳染病疫情的經驗，當新增確診人數達到高峰時，多為股市觸底之時，應留意疫情發展以及潛在治療藥物開發狀況和實驗數據。

由於2兆美元的刺激政策約當美國GDP的10％，高於2008年金融危機時的規模，可望緩和部分疫情對經濟的衝擊。富蘭克林證券投顧表示，短期間在疫情未獲控制前，股市震盪風險仍大，建議耐心度過波動期，定期定額者建議持續扣款逢低累積單位數，單筆投資建議靜待止跌再尋找遭錯殺的優質資產布局機會。