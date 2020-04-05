智慧鎖利法 可持盈保泰

新冠肺炎疫情拉警報，全球股市隨之上沖下洗，市場波動之大前所未見，下一刻走勢難以預料，許多人擔憂資產是否會因此泡湯。投信法人表示，在市場最低點難料又不想錯失未來回升行情的契機下，可多運用資產管業者智慧鎖利機制或者分批透過定期定額方式介入。

保德信投信表示，投資人往往要等到行情過後才看清局勢，但投資結果已成定案，輸贏已來不及反轉，因此建議投資人可採用母子基金循環投資方式，選擇穩健型配息母基金搭配高成長機會子基金，可同時掌握穩健與市場投資機會兩大財富。每月從母基金配息金額自動轉入子基金，並運用智慧機制設定子基金逢高獲利與逢低加碼點，不僅可鎖定投資獲利，並積極提高收益微笑曲線。

保德信投信統計，若投資人將母基金選擇新興市場企業債，而子基金選擇台股，無論是定期定額投資法或循環投資智慧鎖利投資法，每段景氣循環期間報酬率可望提升14～38％。

智慧鎖利好處是可讓投資人在預期盈虧區間操作，不致因市場變動而草木皆兵，做出讓自己後悔的追高殺低舉動，同時也可加強風險控管，當市場震盪來臨時，投資人更能有所依仗，靜享待長期投資的成熟果實。

投信法人強調，定期定額智慧鎖利機制標準仍須視投資人能承受波動度而定，積極型投資人可忍受較大波動，可選擇單一國家，如陸股、台股基金，掌握市場成長機會；而穩健型或保守型投資人可選擇防禦能力佳的美國投資等級債基金或攻守兼具的多元配置基金。當然，穩健型的基礎建設基金或醫療健護基金仍是不錯的選項。

群益投信則表示，受到全球新冠肺炎疫情持續擴大影響，許多國家股市在短短一個月不到時間都跌破十年線，但「危機就是轉機」，後市來講雖無法斷定股市最低點是否已過，但以目前普遍偏低的本益比、政策轉折的角度而言，定期定額投資是面對目前市況最適合的投資方式。