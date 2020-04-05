降低波動風險 宜選全球股票型基金

疫情來襲讓投資人心慌，投信法人表示，近期市場的「無差別」賣壓，讓某些長期趨勢看好或營運模式具競爭力的企業回檔修正，這些遭到錯殺的企業反而因此浮現極佳的投資機會，以全球股票型基金介入，可降低短線波動風險。

荷寶環球消費新趨勢股票基金經理人利杰克（Jack Neele）表示，投資人在選股上可聚焦短線受惠且長線具投資潛力的企業，如食品外送服務，許多民眾因為疫情無法在外用餐，使用食品外送服務的機率上升，短期內這些外送服務業的業績可望成長，未來當愈來愈多人享受外送服務的便利性後，可望轉變為長期客戶，因此長線前景看好。

其次則是電子商務，由於疫情影響，透過網路購物的比例大幅增加，加上許多人在家上班，相關軟體與設備的需求增加，這類族群近期表現看好，長期而言，電子商務仍有極大的成長空間。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，美國已推出多項經濟刺激方案，救市力道之大歷來罕見，並加速檢測疫情，歐美陸續展開封城措施下，市場信心逐步回穩，大陸境內疫情已獲得控制，武漢亦將於4月8日結束封城，企業加速復工，大陸官方持續加大財政支持力度，指數有望回穩。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，觀察MSCI世界指數目前本益比來到15.6倍，都低於近一年、二年與五年平均值超過2個標準差；與十年平均值相較，也低了1個標準差以上，負乖離情形相當明顯，代表股市已提前而且大幅反映基本面利空。投資人不妨趁著市場調整之際，定期定額逢低逐步建立投資部位。

安本標準投信投資長彭炫通指出，在當前環境下，投資者應採取審慎而多元化的策略，擺脫傳統股債配置的框架。舉例來說，新興市場當地貨幣主權債，長期前景亮麗。此外，也建議增持美國抗通膨債券TIPS、澳洲債券及日圓，有助在市場波動升溫之際分散風險。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，S&P500指數今年以來下跌近三成，即使考量企業獲利微幅衰退，前瞻本益比也降至14倍，若以MSCI世界指數來看，目前PB約為1.6，從經驗來看，隨後12個月的平均報酬在10％以上，這對於長線投資人來說，是很好的機會。