印度鬆綁外資 債市前景樂觀

自4月起印度政府將開放海外資金投入印度主權債，且投入單一企業公司金額提高。投信法人表示，印度政府目標於三年內讓印度債券進入國際債市指數，預估被動資金將高達千億美元，此舉將有利印度債市表現，建議投資人可趁此波修正逢低布局，掌握印度優質收益率。

保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，印度政府自4月1日起，開放全球海外資金投資5、10、30年期印度主權債將無所限制；並且投資於公司債之限額將提高至15％。倘若印度債進入國際債市指數，未來納入彭博、摩根、富時三大指數，被動資金將高達1,450億美金。參考過去大陸經驗，外資並不會等到中債納入指數才進場，而是隨著政策陸續開放提前進場，預期待疫情回穩後市場資金將持續流入印度債市。

儘管近來疫情擴散，金融市場波動加劇，惟印度參與率低，就全球供應價值鏈而言，生產受外在影響有限。觀察印度在此波疫情控制上，決策明快，近來進行三周舉國封城，且出台1.7兆盧比紓困方案，並於3/27提前降息3碼，同時調降銀行存準率，宣布貸款利息延後三個月。投信法人分析，自去年12月起，印度央行持續挹注流動性，這也有利於印度債市收益率下滑，價格上漲。

群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰表示，雖然新冠肺炎疫情尚未停止，不過在全球主要央行展現鴿派或更寬鬆的態度，倘若疫情能逐漸受到控制，資金行情也有助於具有利差優勢的新興國家債券表現，區域方面仍以新興亞洲相對看好，主因其經濟成長動能相較其他新興區域強勁，地緣政治亦相對穩定，而印度在近期官方利多政策頻釋以抵禦內外經濟壓力、央行寬鬆立場不變之下，長線投資契機仍可留意。

過去印度外匯存底厚實，幫助印度在過去幾次全球危機裡安然挺過。目前印度央行外匯存底達4,699億美元左右，當盧比大幅震盪時將可提供適時支撐。惟目前歐美疫情尚未回穩，市場投資信心尚待恢復，在波動加劇投資環境下，建議持有短天期、優質收益印度債券為主，可抵禦市場波動、擁有優質收益，建議投資人可逢此波修正，分批布局印度債，在零利率投資環境下，掌握優質收益來源。