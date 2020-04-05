低利環境 台股高殖利率誘人

全球主要國家央行大寬鬆，加上財政政策紓困救市，與肺炎疫情正面對決，交互作用造成風險資產波動大，市場情緒仍受嚴峻疫情牽動，供應鏈與需求破壞，一時間恐難修復，且美股尚未出現明確築底訊號，台股將持續震盪走勢，投信建議透過台股基金定期定額布局，應是目前相對穩當投資策略。

日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示，疫情衝擊上半年全球總經數據應是難有起色，但股市受惠資金滿溢，啟動報復性反彈，台灣央行降息1碼（0.25個百分點）、國安基金授權5千億元護盤、金管會宣布有條件禁空令，有助穩住股市，台股伺機挑戰收復線型，但疫情發展仍將左右後續股市表現。

群益長安基金經理人王耀龍分析，台股短期預料仍延續區間震盪格局，降息加紓困政策下，回歸產業面來看，包括5G、AI、物聯網等重大趨勢發展仍未停歇，台廠供應鏈扮演要角，未來成長性仍可期待。且台股現金殖利率水準，在主要股市居前五高，低利環境下更能吸引外資，中長期終將回歸上行軌道。

台新2000高科技基金經理人沈建宏認為，台股先前急跌大致反映疫情利空，預期再大跌空間應有限，且各國加大力道抗疫，可望縮短疫情趨緩所需時間，全球貨幣寬鬆下，一旦疫情受控，股市將有極大反彈表現可期。類股操作看好5G引領科技股衝一波高峰，半導體、5G、Apple、Tesla等供應鏈潛力強，建議逢低分批布局台股科技基金為首選。

楊遠瀚指出，全球央行大撒幣挹注資金舒緩流動性疑慮，20大工業國將聯手救市，近日債券及美元指數已有改善，恐慌情緒趨下降。油價之戰也因美國介入調停，不排除對俄經濟制裁迫使重啟談判，配合預計大量採購戰備儲油，後市關注油國重啟談判時點，可能在6月OPEC會議展開，期為股市帶來好消息。