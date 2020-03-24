這檔台股基金超熱賣 創基金募資新紀錄

儘管台股因為新冠疫情震盪連日大洗三溫暖，但有檔即將在25日正式成立的台股基金超熱賣，元大金傾整個金控集團之力，及其他合計29家銀行、證券業者，合計1,194家通路，堪稱跨金融業整合大行銷的這檔「元大高股息優質龍頭基金」，截至24日傍晚止的統計，在正式成立的前夕已募到460億，可說刷新台灣有史以來各類基金募資的最高紀錄。

受到基金募集大捷的激勵，元大金股價數日來已連日大漲，今日以每股15.2元，漲幅逾7％作收，亦在上演基金募集成功的慶祝行情。金融圈人士指出，元大即將在25日（明日）正式成立的這檔基金，能在成立之前就有460億的資金規模，不僅刷下國內股票型基金或是ETF等募資、上市紀錄，在全球股匯債市齊震的當下，更相當難能可貴。

對此業界人士分析，更重要的是，當基金規模作大之後，在台股投資上，更能創造「規模經濟」，亦能發揮更多風險分散的效果。而此次八大行庫裡，有包括兆豐、台企、華銀、彰銀等四家行庫參與協銷團隊之外，另外台銀、一銀、合庫三家行庫，也加盟銷售通路陣容，行庫主管對此指出，有許多客戶把高收債基金贖回之後，轉買這檔台股基金來避風頭。

而這檔基金亦不乏大型集團企業大捧場，包括上週東元集團公告旗下投資公司投資5億之外，亦有某知名國內指標企業整個集團合計包下20億元投資，銷售通路指出，除了散戶，大戶法人的加持亦所在多有，還包括滿手海外股債的壽險公司，此次也大舉認購該檔基金，在認購大單筆筆飛來之下，因而有基金規模在成立前夕就有快460億的佳績。

此次金融業者之間跨業行銷這檔基金的陣容亦可說盛況空前，包括民營的中信、永豐、上海商銀、凱基銀行、新光銀行亦為通路團隊成員，包括開發金、華南金、兆豐金、永豐金、新光金等5大金控，更是旗下的銀行、證券一起作為該檔基金的銷售通路，金融圈內能有這樣對同業所發行的基金商品展開「跨業大行銷」，史上大概是頭一遭，同時也是史上國內投信業者所發動基金銷售募資陣容最龐大的一次。其他加入證券商通路，還包括群益金鼎、國票、證券、統一、康和都加入銷售通路。

而同樣標的是台股，為何台股基金比起投資人買現股，有更多的「抗震性」？對此元大高層分析，最主要在於金管會賦予基金操盤者的彈性有二，一是台股基金的投資台股水位，只要佔其基金規模的70％，未必要100％全部用滿，如此一來，操盤者可視台股情勢動盪的程度，來動態調控手上的部位高低，再加上主管機關允許手中的部位可100％以期貨來避險，等於能讓操盤人有足夠的空間、工具來投資及避險兼行，所以比起手中部位有限，甚至沒有足夠的資金可以分散風險的投資者，不論是法人，或是一般散戶，都比投資者直接投資現股來得安全。

金融業高層分析，新冠疫情其實已經顛覆了先前各產業評比的基本面，全部的產業或個別上市公司的分析，可能都要重頭來過，因此，「大型權值股」不見得就是投資收益的萬靈丹，倘若是ETF的話，恐無法把這些變數剔除，對此元大高層表示，元大這檔主動式台股基金，會直接將基本面轉壞，或是處於景氣循環下行位置的權值股給剔除，以保證投資標的能帶來一定的投資資本利得。