各國央行接力降息 短天期新興債最看俏

新興國家央行持續寬鬆，墨西哥、巴西、印尼、菲律賓、俄羅斯央行前後接力降息，部分央行更是降至歷史最低；中國人行副行長表示，人行將會採取更多措施，包括透過調降存款準備金率（RRR）以釋出更多流動性，以及調降企業融資成本以支撐受疫情衝擊，在新興國家央行接連寬鬆貨幣下，可望激勵新興高收益債的反彈。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢指出，新興市場經濟成長率遠優於成熟市場，兩者經濟成長率擴大，且新興高收益債券殖利率一般約達4～5％以上，亦較成熟市場高收益債或投資等級債券為高，其中，又以短天期新興債為首選。

因為債券之存續期間是衡量債券對利率的敏感度，是債券價格波動的指標，存續期間愈短，表示債券距離到期日愈近、債券價格波幅愈小，在目前金融市場大幅震盪之際，將新興短期高收益債納入資產組合，不僅可拉高殖利率，亦可降低波動度。

總代理歐義銳榮新興市場債券基金的第一金投信指出，利率短線急彈，突破去年下半年以來的下行趨勢，在市場情緒平復以前，債券利率還有擴大的壓力。不過，隨著美國聯準會下調基準利率、加速擴張資產負債表，10年期美債殖利率今年預估區間下調到0.32～0.92％，中期震盪向下看法不變，讓具有利差優勢的新興市場債券投資價值顯現。

宏利亞洲（除日本）固定收益部首席投資總監彭德信（Endre Pedersen）認為，亞洲固定收益市場正在靜候更多資訊，以評估疫情對大陸及亞洲區內市場的經濟影響。

富蘭克林證券投顧表示，伊斯蘭債自去年以來強勁上漲，而今拉回修正，正提供投資人可配置此獨特資產的機會，為保守型投資人的參考選項。

匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，石油及天然氣也是亞洲債券一個重要的行業類別，但其背後主要是由財務實力強大的國家和國營企業支持，加上部分受益於較低價格的民營公司所組成，這樣的結構使得亞洲債券所承受的商品及油價相關風險並非太高。