疫把火延燒 台股基金去年八成報酬 遭吞噬

新冠病毒疫情擴散，全球投資人信心潰堤，台股加權指數急跌波及台股基金績效慘兮兮。據統計，近一個月國內各類台股基金平均跌近三成，等於吃掉2019全年八成的報酬率，若從武漢封城來起算，更有不少基金跌光整年報酬。投信法人強調，目前台股位處波段低位，投資人停扣或贖回很可能賣在低點，建議透過定期定額方式進場，為中長期的獲利超前部署。

國內各類台股基金今年來的跌幅，都超過22％以上，2019年表現最佳的台股科技基金跌幅最慘，近一個月高達28.79％，原本還維持正報酬的價值型台股基金，也隨大盤指數重挫而失守，單月平均跌掉25％以上。

投信法人面對這波急跌坦言，並不看壞台股，但為因應可能的贖回潮，確實出脫部分績優股，加上指數跌太快，淨值直直落，有些基金單周跌了近兩成，相當驚人。不過，法人也強調，台股即便短線可能隨美股震盪，但目前是波段相對低點，投資人宜持續定期定額投資台股基金，否則可能賣在最低點，無法享受中長線的投資效益。

群益投信表示，根據過往20年經驗來看，台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後一年、後三年平均報酬率近8％、15％，勝率都有八成，若投資時間拉長至5年，平均報酬率更達三成，勝率為百分百，是最省時省力參與台股行情的方式，能取得不錯回報。建議投資人可趁勢以台股基金布局，抓緊近在身邊的投資契機。

投信法人強調，台股具高殖利率題材護體，在全球科技創新浪潮中也扮演舉足輕重角色，成長力十足，近期回檔反而為中長期投資製造出好買點，推估疫情為短期事件，台股長期仍正面向上。