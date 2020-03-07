不甩疫情 十大人氣基金續旺

金融市場受中美貿易戰、地緣政治風險升高影響，波動變大，今年更因新冠肺炎蔓延，震盪更激烈，不過，有好績效當作盾牌的股票基金，成為投資人亂世中的首選。據統計，定期定額人數最多的股票基金，因中長期績效穩健，人數持續增加，投資人逢低買進意願高，人氣續旺。

現階段前十大定期定額人氣基金的受益人，都逾6,000人，最受投資人歡迎的兩檔股票基金─統一大滿貫基金以及國泰中小成長基金的受益人，甚至超過萬人。據晨星基金統計前十大定期定額人氣基金績效發現，即使今年來的短期表現並不特別出色，但中長期績效都可以讓受益人滿意。

截至3日止，開年來表現最佳的統一強漢基金報酬率為2％，但有八檔基金報酬率呈現負數，其中還有五檔基金淨值跌幅都超過5％。然如將時間來拉長到近三年，這十檔人氣基金中表現最突出的，是統一投信的三檔基金，三年累積投資報酬率都逾50％。

其中表現最佳的一檔是統一強漢基金，三年累積報酬率近75％。另外，群益馬拉松基金、復華數位經濟基金、保德信高成長基金、摩根亞洲基金，以及摩根龍揚等多檔「老牌」基金，三年累積報酬率也都逾40％。顯然可見，這些人氣基金之所以受投資人青睞，主要在於中長期基金績效佳。

即使這十檔人氣基金報酬率並非每一檔都讓投資人「大賺」，但投信業者表示，因為定期定額投資人在基金淨值下跌時續買進，能攤低投資成本，因此，即使基金淨值投資報酬率並不突出，定期定額投資人至少還是可以穩健獲利，獲利率遠大於銀行定存，使得定期定額人數居高不下。

投信業者強調，目前市場震盪過大，尚未見明顯的止跌訊號，但就中長線來看，疫情過後勢必反映經濟基本面的表現，近年來國內投資人了解定期定額最適用於波動度高的基金，因此過去市場高度恐慌下就爆大量基金贖回潮的情況，已不復見，反而近期可見逢低買盤湧入，希望可逢低攤低成本以獲取長線較佳報酬。