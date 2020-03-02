美投資級企業債 吸金力猛

根據統計，全球債券在上周創下連續吸金超過60周的紀錄，美國投資級企業債今年來也創下了超過1千億美元的買入金額，就連新興市場債也小規模的淨流入3.64億美元。反觀高收益債，由於該資產與美股有較高的連動性，所以美股上周大跌也衝擊到了高收益債資產，導致單周淨流出70.54億美元，創下今年來的最高紀錄。

投資等級債上周還是獲得資金淨流入，而且金額從前一周的128.9億美元擴大到154.25億美元，今年以來淨流入的金額加總已超過1千億美元，可見無論市場對新冠肺炎的隱憂是否擴大，尋求收益仍是當前資金最重要的任務。

高收債上周失血70億美元

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，上周以來高收益債的利差擴張了137個基本點，資金流出70.54億美元，而新興市場債的利差雖然也擴張了65個基本點，但資金卻流入3.64億美元，可見在全球央行的低利政策下，資金對收益仍有基本的需求，特別是有較多利率空間的新興市場債，受到的衝擊反而還較小。

新興市場債衝擊不大

陳若梅表示，從利差角度來看，在央行超低利率的環境下，風險性債券（高收益債、新興市場債）仍有收益買盤的刺激，但新興市場的貨幣與財政擴張，是否會對債券信評造成壓力，或成熟國家股市的修正是否會給高收益債帶來衝擊、甚至是全球主要央行降息是否還能創造如過去般的積極效果，這些都還需要時間才能印證。

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭表示，投資等級公司債的信用利差受到風險氣氛趨避影響，已擴寬至接近2018年底以來的新高，加上美國大型公司最新一季財報顯示表現仍佳，多數公司盈餘優於市場預期，因此若逢評價面的修正，反而提供好的進場契機，建議投資人在短期利差擴寬時分批買入。

李奇潭指出，美國投資等級公司債受疫情影響有限，主要原因在於美國大型上市公司的營收是以美國內需來源為主，根據券商估計，美國S&P 500指數成分股僅6％的企業營收是直接與大陸相關，目前投資氣氛偏向保守，預料短線上較偏向信心面的修正。

短線建議可趁美債殖利率走低之際，獲利了結類公債部位，進一步轉進利差較高、殖利率較高之標的，像是產業債、投資級債等債券資產。

亞高收債 未掃到颱風尾

新冠肺炎疫情延燒，尋求相對穩定收益需求下，及預期各國進一步寬鬆，亞洲高收益債持續受到資金青睞，根據EPFR統計，資金續大幅買超亞高收債，成為資金避風港，有利布局亞高收債基金，掌握這波行情。

日盛亞洲高收益債券基金經理人鄭易芸表示，今年以來亞高收債受資金追捧，指數大幅衝高，新冠肺炎疫情爆發的恐慌影響反轉小跌，但跌幅僅0.93％，隨後快速反彈回升，指數並再創新高。全球主要央行貨幣政策續偏向寬鬆，市場追逐收益熱情不減，亞高收延續強勁吸金力，支撐亞高收牛市強勁。

宏利投信亞洲固定收益部首席投資總監彭德信認為，亞洲固定收益市場後續發展，視肺炎疫情對大陸及亞洲經濟影響，近來美國公債殖利率下跌，預料續維持窄幅整，提供區間內短線交易機會。且疫情影響應不會動搖利率政策，目前發展難預料將持續多久，但若利差進一步顯著擴大，將是加碼亞高收債良機。

安本標準投信認為，新興亞洲多元化程度具龐大潛力，帶來分散投資效益，並提供不少機會，亞洲公司債具吸引力的風險報酬特質，因相關性日增的低利時代，可望在投資組合中發揮關鍵作用，帶來穩健的風險調整後報酬。

為降低潛在匯率風險，布局當地貨幣債時，建議採一籃子貨幣，並選擇預期與新興經濟體同步的歐元、英鎊和澳幣等，避免危機期間，美元和日圓等避險貨幣通常逆向走勢，結果造成匯損。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧強調，在新冠肺炎疫情干擾下，金融市場震盪加劇，但全球主要央行接連採貨幣寬鬆政策，相對有助固定收益資產後市表現。其中亞洲國家企業體質穩健、經濟成長動能無虞，且政經風險較低，在當前負利率債規模居高下，亞高收債更能吸引資金流入，有利後續表現。（呂清郎）