十大股票基金夠「利 」陸股逆轉勝

新冠肺炎疫情無預警打壞市場氣氛，但仍有不少股票型基金績效異軍突起，統計今年以來前十大強勢股票基金績效，平均報酬率介於3～13％，飽受疫情困擾的陸股更逆勢突圍拿下兩席，其中，中國中小型股票基金以13.14％的亮眼佳績奪下冠軍寶座，大中華股票基金則以6.32％搶到第四名。

房地產、資訊科技和生物科技等產業型基金也各有表現，對照同期MSCI全球指數僅1.88％漲幅，突顯主動式管理基金的優勢。

摩根中國A股型產品經理張致寧指出，陸股自農曆鼠年開盤以來，迄今累計波段漲幅便超過9％（統計至2/25），反應即便短線消息面利空持續擾市，投資人仍相對看好長線的漲升契機。

受惠於人行持續挹注流動性，陸股後市有望在資金持續挹注下續有表現，外資、法人等長線資金仍持續買進陸股，顯示當前估值與長期增長潛力仍受看好。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，展望3月A股行情，儘管疫情疑慮仍高，但受惠大陸不斷出台政策支持，加上人行維穩政策的立場不變下，逢回不失為進場布局A股的好時點。

最新2月美銀美林調查報告顯示，全球基金經理人對科技股的看好度持續提升，摩根美國科技型產品經理黃奕栩指出，肺炎疫情雖讓經理人下修經濟預期，惟多數經理人仍認為未來12個月景氣將改善，投資組合的現金水位甚至進一步下滑至4％，創下2013年3月以來最低。

凱基雲端趨勢基金經理人徐慧芸表示，根據FactSet統計，在美國S&P 500各產業去年第四季財報預估表現中，資訊科技產業營收成長率預估達到6.1％，獲利成長率預估則有5.3％的增幅，雙雙較S&P 500整體狀況佳，可望帶動類股後市續攻。

避險為王！債券基金吸金

新冠肺炎疫情持續肆虐，搭配主要央行續行寬鬆，投資人簇擁債券基金避險，導致公債殖利率今年以來不斷測試新低，並同步推升債券和美元資產同期間全面上揚，盤點今年以來境內外債券型基金績效，前十強平均報酬率約在2～6％，表現相當亮眼。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，全球央行頻頻「放水」，為市場注入高度流動性，加上新冠疫情擴散速度加外，市場擔憂疫情恐衝擊全球供應鏈和大陸經濟成長，趨使資金湧入債市獲取收益，激勵債券基金今年以來績效繳出亮眼成績單，加上避險需求推升美元強勢走升，又以美元計價的債券型基金表現最為吸睛。

陳若梅表示，相較於公債，投資級企業債不但擁有較低的波動度，亦提供相對較優質的到期收益率，近期全球主要央行持續為市場注入流動性，壓抑美國30年期公債殖利率近期一度來到歷史新低水位，美國10年期公債殖利率也同步跌破1.5％關鍵水準。

富邦證券表示，當有世界流行性疾病疫情爆發時，投資人應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，以增加投資組合抗震能力。

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭表示，貿易戰已漸和緩，美國投資等級企業盈餘可望逐季恢復成長。再者，美國企業體質穩健及寬鬆資金環境，有利投資等級公司債信用利差縮減，也有助資金續往美元公司債移動，後市持續看多。