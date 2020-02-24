多重收益型基金 亂世疫勇軍

市場憂心新冠肺炎疫情恐拖累全球經濟增長，國際資金布局力道也明顯縮手，根據統計，包括新興亞洲、全球型新興市場和美股基金在內，上周資金動能皆由正翻負，歐非中東基金雖連兩周吸金，惟單周流入金額不到1億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，新冠肺炎疫情持續延燒，引發投資人對全球景氣疑慮，上周主要國家股價指數均已下跌坐收，反應至股票型基金的資金動能上，也可以看到國際資金布局力道收斂的狀況。

最新美銀美林基金調查顯示，基金經理人仍持續加碼股票，多數經理人仍認為未來12個月景氣將改善。整體而言，經理人目前還是對今年整體企業獲利保持正向預期，並尚未轉向悲觀，表示願意加碼股票的經理人比例持續攀升，並來到20個月的新高。

林雅慧強調，目前尚未因疫情發展改變對今年的基本看法，並持續正向看待風險性資產的表現，只是短線疫情仍具不確定性，建議投資人在資產配置上應該保留彈性，若能廣泛且多元配置全球各類型收益型資產，將能即時地隨市場狀況靈活調整，緩衝不確定性帶來的資產價格震盪。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，隨著疫情於大陸以外國家蔓延，以及復工率對企業營收及供貨的影響逐漸浮現，市場擔憂情緒也隨之上下浮動，進而影響資金在風險及避險性資產間來回流動，尋找較佳避風港。

謝佳伶指出，大陸疫情有望隨著時間逐漸受控，但難免會對短期經濟帶來影響；此時反觀美國，其金融市場雖也會受到相關消息的發展上下起伏，但除了美股在疫情爆發之初至今仍持續出現創高表現，從包括就業市場、通膨物價等關鍵經濟指標，以及聯準會（Fed）公布的最新會議記錄及官員談話可看出，美國當前經濟基本面仍為全球相對穩健者。

布局美國相關資產時，謝佳玲也建議可將包含成長股、高收益債及可轉債等具有不同特性的多重資產加以均衡組合，便可在市場震盪時期受惠於高收益債較佳債息、可轉債對於跌幅帶來的緩衝效益，也可在市場情緒轉為樂觀，出現反彈時不漏接成長契機，為整體資產帶來跟漲抗跌效果。

債券基金 避險資金湧入

美國聯準會維持寬鬆，且通膨缺乏增溫壓力，加上新冠肺炎疫情擴散，引發市場對全球經濟成長遭殃的顧慮，公債殖利率上周再度下探空前新低水位，促使國際資金連續59周蜂擁進債券基金避險，最新統計顯示，上周超過180億美元進駐包含投資級債、市政債、MBS、政府債、高收益債和新興債在內的整體債券基金。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，信用評等較高的投資級企業債券持續最受投資人青睞，上周再獲128.9億美元，推升連續吸金周數來到第57周；新興債基金亦連兩周流入皆超過20億美元；高收益債券也已連續三周吸金。

陳若梅分析，近年市場震盪已成常態，推升投資人的風險意識，隨著疫情持續蔓延，市況不明朗讓投資人面臨「進場」情卻的窘境，不想心情跟著七上八下，凸顯現階段核心布局的重要。

過去15年統計數據顯示，新興市場債券和高收益債券平均報酬率約介於5～7％左右，但波動度相對較高，反觀環球債券收益策略報酬率雖然達5％，但波動度卻約新興市場本地債的三分之一，僅3.6％，反映透過靈活調整多重債券，能成功創造上漲表現，讓投資人以「平均以下的波動」追求「水準以上的報酬」，相當適合作為現階段的核心配置。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，以較受避險資金青睞的美國公債來說，除30年期公債殖利率於日前出現歷史新低點外，10年期公債殖利率在過去90天的波動度也來到38.64％，公債殖利率而如此大的擺盪幅度也顯示市場風險意識愈趨兩極化發展，並提高了相關資產的利率風險，進而影響資產能提供投資人息收報酬的表現。

與公債相較，高收益債為明顯具有較佳的殖利率優勢，然因其過去予投資人波動度較大的印象，使得部分投資人較為卻步；對此，建議在投資高收益債時若可選擇距到期日較短（二年左右）的債券，便可因較短的存續期，降低受到市場利率擺盪的衝擊程度。

其次，在挑選時也建議鎖定位於景氣循環度較低的產業，且信評較佳的美國企業所發債券，也可有效控制債券的違約與波動等風險，如此便可在市場風險意識擺盪、利率進一步被壓低的此時，仍可以較低的波動度，獲得優於公債的息收報酬，穩健追求收益。