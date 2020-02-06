武肺攪局 多重收益基金最耐震

武漢肺炎疫情來勢洶洶，不但大幅提高市場波動，也打擊投資情緒，投信法人表示，全球金融市場鼠年一開年便上沖下洗，導致投資難度大為攀升，投資人若想要擴大長線獲利，又擔心近期市場震盪難以捉摸，建議此時以多重收益型基金兼顧波動風險，同時可爭取長期收益和資本增值。

放眼目前在台核備銷售基金類型，摩根環球債券收益基金產品經理陳若梅表示，以股票型基金波動度最大，動輒12％起跳，甚至上看20％；債券基金雖波動度較股票低，但高收益和新興市場債券仍達4～8％，即使投資級企業債券基金的波動度也有3％；反觀多重債券型基金波動度最低，僅2.3％，不僅波動度僅高收益債基金的一半，更低於投資級企業債券基金，為市場行情震盪之際的最佳配備。

不少投資人有個迷思，將「低波動」和「低收益」畫上等號，但這顯然是個錯誤印象。陳若梅強調，例如多重債券基金，因為布局全球逾1,600檔債券收益標的，最能隨市況來靈活調整各類債券配置比重，搭配證券化商品的運用來力抗市場紛擾，所以三年期波動度僅有「高收益債」的一半、卻創造了收益率與「高收益債和新興市場債」相當的佳績，顛覆了「低波動就沒有好收益」的傳統思維，可攻可守的特性為投資人帶來長線穩健表現。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，由於多重資產類型基金同時擁有股票、債券甚至是ETF等多元資產的收益組合，因此在這波武漢肺炎疫情衝擊全球市場下，多重資產基金才能因而抗跌。

因應2020年經濟溫和成長預期，以及景氣將走入小循環階段，加上今年美國貨幣政策立場變動空間不大，投資除了首重資產配置外，也應側重一次性廣納台灣特別股、台灣可轉債及債券ETF的多元資產組合基金，以掌握長期收益。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，2020年市場仍有不少變數須提防，加上近期大陸武漢肺炎疫情的衝擊也該留意。資產配置策略上，預估短期金融市場風險偏好將持穩，可採取較為偏股而穩健的布局。

權益型資產布局上，可布局歐美與景氣循環及利率上揚相關之科技及金融類股，而略偏重科技、醫藥，減碼必需消費及公用事業等防禦型類股，仍以均衡，穩健操作為原則，REITs及特別股部位亦可持有。債券型資產布局上，因應未來景氣回升走勢，政府公債比重可略調降，轉加碼投資級債、高收益債券、新興市場債使投資組合更平穩。