貿易局勢轉佳風險債走揚 高收益債最吸金

美中貿易情勢轉佳以及美國最新經濟數據良好，市場情緒樂觀，帶動風險性債券走揚，其中，高收益債最吸金；法人預期，農曆年間整體利率水準於低檔區間震盪的環境下，有利於債市的表現。

觀察過去一週債券市場資金流向，根據美銀美林引述EPFR的資料顯示，包含投資級企業債、新興債和高收益債等三大主要債市上週皆迎來資金淨流入，其中，投資級債與新興市場債淨流入金額均較前一週略為下滑，高收益債市淨流入資金則較前一週成長3倍，呼應市場轉佳的風險情緒。

安聯投信指出，美中兩國日前正式簽署第一階段貿易協議，然而，對於第二階段簽署時程雙方皆較為保守，市場審慎樂觀；上週包括美國、歐洲市場高收益債與投資級債市皆有不錯漲幅，相較之下，避險債券表現較為疲軟，全球及美國政府債券指數單週皆小幅下跌，做為市場風險情緒指標的美國10年期公債殖利率單週則維持平盤，收於1.82%。

第一金投信表示，殖利率方面，主要央行上半年預料仍將維持低利率和資金寬鬆的環境，加上通膨亦未顯著上升，緩慢的經濟復甦不致於讓央行急於展開升息循環。美國10年期公債殖利率將維持區間震盪格局，短期預估區間介於1.5%至2.0%。整體利率水準於低檔區間震盪的環境下，有利於債市的表現。

信用債市方面，近期市場偏好情緒加溫，加上預期Fed維持寬鬆政策不變，整體債市環境仍良好，全球低利、負利環境下，追求收益的資金買盤仍持續進入美信用債市，投資等級債與高收益債利差仍有收斂空間。惟風險意識亦須提升，建議配置於較高品質的債種。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，觀察各式資產在過去表現，短年期高收益債在Fed沒有升息，甚至是降息的期間，往往有較同級資產更佳的表現。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，伴隨基本面持續改善，加上美國聯準會可能暫緩降息，今年殖利率緩升的機率也隨之攀升，預計收益將成為債券主要的報酬來源，故相對看好信用債券後市，惟目前處於景氣循環後期，建議投資人需關注企業體質變化，往信用評等較高的債券靠攏。

延伸閱讀

布局多重債券基金 年終超有感

連旺53周 債券基金買氣火熱

債券基金耀眼 變身吸鈔機